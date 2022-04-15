جندوبة: وزيرة التجهيز والإسكان تستحث المقاولين والهياكل الادارية لاستكمال مشاريع طرقات وجسور نسبة اشغالها متقدمة

عاينت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، اليوم الجمعة، تقدم الأشغال بعدد من مشاريع البنية التحتية بولاية جندوبة والتي هي بصدد الانطلاق او الاستكمال وهي مشاريع خصصت لها الدولة مبالغ ماليّة فاقت 37 مليون دينار من بينها ما بات يعرف بالمحوّل بشارع المغرب العربي على مستوى السكة الحديدية (أكثرمن 9 م.د) إضافة إلى إحداث منشأة فنية على وادي مجردة بذات الطريق (أكثرمن 8 م.د) ومشروع اصلاح الانزلاقات الأرضية بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوبة على مستوى مدينة عين دراهم (أكثر من 6 م.د) واشغال تهيئة اكثر من 24 كلم من المسالك الريفية بالجهة(أكثر من 9 م.د) وتقدم أشغال بناء مركب ثقافي ورياضي وفضاء اقتصادي بحي الازدهار بمدينة عين دراهم.واستحثت الوزيرة المقاولين داعية إياهم إلى ضرورة الإيفاء بتعهداتهم وفق ما هو متفق عليه مضيفة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان بطئ الأشغال أو توقفها بالكامل لأسباب عقارية واعتراض المواطنين على استكمال الأشغال قبل ان تعوض لهم الدولة إضافة الى مشكلات تحويل شبكات المستلزمين مثل ما حصل في مشروع المنشاة الفنية على مستوى جسر الهادي بن حسين الذي انطلقت أشغاله في ديسمبر 2018 بتكلفة فاقت 8 م د دون ان تستكمل بعد بسبب عدم ادراج تهيئة وصيانة القنوات المائية المزودة لأكثر من مائة ألف سكان بمدينة جندوبة معتبرة أن الامر يستوجب في نظرها تغيير طريقة العمل بما يضمن تحرير الحوزة بالكامل قبل انطلاقة الاشغال وضمان سيرها دون تعطل وذلك من خلال الاعداد المسبق والجيد وأن حلحلة مثل هذه المشاريع من شأنه ان يدفع نسق التنمية بجهة لازالت مؤشراتها في ذيل الترتيب رغم الأموال الضخمة التي خصصت لها منذ 2011 وقبلها.مقابل ذلك لم تخرج عدد من المشاريع من دائرة العطالة اما بسبب طول الإجراءات الإدارية او بسبب اعتراض المواطنين المتضررين او لاخلالات في الدراسات وعدم استكمال الشركات المتعهدة اشغالها لعدم خلاص مستحقاتها او مطالبتها بالترفيع في تكاليفها تحت ضغط الزيادة في أسعار المواد الأولية كما تعيش طرقات ومسالك الجهة حالة من الرداءة الغير مسبوقة وسط تذمر مستعمليها ويمثل طريق الرميلة الرابطة بين منطقة أولاد غريب وقرية الرميلة من معتمدية فرنانة والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 75 وقرية سيدي إسماعيل من ولاية باجة والطريق المتفرعة عنها باتجاه قرية الطلايبية من معتمدية بوسالم وطريق غار الدماء الصريّا الحدودية والطريق الجهوبية رقم 60 في جزئها الرابط بين بوسالم وحدود الولاية مع سليانة وإنجاز جسر على وادي بوترفس معتمدية طبرقة وتعبيد مسلك الشهيد بمنطقة المواجن من معتمدية غار الدماء وكذلك الشأن بالنسبة للطريق الرابطة بين مدينة بوسالم وطبرقة المعروف محليا بطريق 7 مشايخ ونظيره الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 59 ومنطقتي بولعابة وبغورة وتدعيم مسلكي عين الخراريب وعلي الجندلي من معتمدية جندوبة الشمالية على مسافة 12 كلم وغيرها من الطرق صرخة ناطقة في تردي أوضاعها ومعاناة مستعمليها وعزلة المناطق الرابطة بينها فضلا على كثرة حوادثها التي أودت بالعشرات الى الوفاة او الى إصابات بليغة.