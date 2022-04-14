دورة العاب المتوسط "وهران 2022" - تونس ستشارك في 22 اختصاصا ب 200 الى 240 رياضيا ورياضية

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سيتراوح عدد الرياضيين والرياضيات التونسيين في دورة العاب المتوسط 2022 بوهران بين 200 و240 مشاركا موزعين على 22 اختصاصا بين رياضات فردية وجماعية حسب بلاغ لوزارة الشباب والرياضة.ولمتابعة أهم الاستعدادات واخرها للمشاركة في المحطات الرياضية المقبلة وأبرزها دورة الألعاب المتوسطية بمدينة وهران الجزائرية عقدت اللجنة المشتركة للإعداد الأولمبي جلسة عمل امس بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية محرز بوصيان .واعرب الوزير ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية بالمناسبة عن حرصهما على توحيد الجهود وتكثيف الاتصالات مع كافة الاطراف المعنية من أجل تذليل الصعوبات وتامين أفضل الظروف لضمان مشاركة متميزة في هذه الألعاب.كما تم خلال الجلسة بحث مواضيع تتعلق بتحديد أهداف المشاركة والاختصاصات الرياضية المستهدفة والرياضيين المعنيين بالمشاركة في دورة الالعاب المتوسطية وأخر الاستعدادات اللوجستية والمادية من نقل وازياء واثاث الرياضيين ..وحضر الجلسة ايضا كل من مدير عام الرياضة منصف شلغاف وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والدفاع الوطني وأعضاء اللجنة المشتركة للإعداد الأولمبي.ويذكر ان النسخة 19 للألعاب المتوسطية "وهران 2022" ستقام من 25 جوان الى 5 جويلية المقبلين.