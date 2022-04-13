البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(نصف النهائي) : نتيجتا مباراتي الجولة الاولى

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في ما يلي نتائج الجولة الاولى لمباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:الجولة الاولىالاربعاء 13 افريل 2022الاتحاد المنستيري -الملعب النابلي 89-84الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 78-72الجولة الثانية:السبت 16 افريل 2022الجولة الثالثة: الثلاثاء 19 افريل 2022الجولة الرابعة: الجمعة 22 افريل 2022الجولة الخامسة:الاثنين 25 افريل 2022.يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يضمن تاهله الى الدور النهائي.