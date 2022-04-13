البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(نصف النهائي) : نتيجتا مباراتي الجولة الاولى


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 18:46 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي نتائج الجولة الاولى لمباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة:

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الجولة الاولى
الاربعاء 13 افريل 2022
الاتحاد المنستيري -الملعب النابلي 89-84
..

الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 78-72
 
الجولة الثانية:السبت 16 افريل 2022
الجولة الثالثة: الثلاثاء 19 افريل 2022
الجولة الرابعة: الجمعة 22 افريل 2022
الجولة الخامسة:الاثنين 25 افريل 2022.
 
يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يضمن تاهله الى الدور  النهائي.

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