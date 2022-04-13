الجامعة التونسية للمطاعم السياحية تنظم مأدبة عشاء رمضانية تحت شعار " الدبلوماسية السياحية في خدمة الاقتصاد الوطني"

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تنظم الجامعة التونسية للمطاعم السياحية مأدبة عشاء رمضانية تحت شعار " الدبلوماسية السياحية في خدمة الاقتصاد الوطني" وذلك يوم 24 افريل 2022 بقصر بلدية تونس بالقصبة.وأوضحت الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، في بيان أصدرته، الأربعاء، أن الحدث يتم تنظيمه تحت إشراف وحضور رئيسة الحكومة و دعم من وزارة السياحة و بالتعاون مع بلدية تونس.وسيتم دعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بتونس واطلاعهم على مقومات القطاع السياحي التونسي وأبعاده الثقافية والإنسانية والاقتصادية وهي مناسبة كذلك لتثمين والتعريف بثراء مخزون الطبخ التونسي.وتهدف هذه التظاهرة الترويجية إلى معاضدة مجهودات الدولة في النهوض بالسياحة التونسية وهي من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني المتضررة من الانعكاسات السلبية للأزمة الصحية العالمية.وتتضمن التظاهرة حفلا للموسيقى التونسية الأصيلة و معرضا للصناعات التقليدية و للمنتوجات الفلاحية من إعداد الديوان الوطني للصناعات التقليدية و الإدارات العامة للفلاحة البيولوجية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.يذكر أن القطاع السياحي يساهم بنسبة 14 بالمائة في الناتج الداخلي، فضلا على الانعكاسات الايجابية على العديد من القطاعات الأخرى كالفلاحة والصناعات التقليدية والنقل والصناعة والثقافة و كذلك قطاع البناء.