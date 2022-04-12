"المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص منتج " كيندر

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دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كل من وزارة الصحّة ووزارة التجارة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص منتج "كيندر".وطالبت المنظمة، في بيان، الثلاثاء، بإعلام المستهلك بحقيقة الوضع في تونس و التأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج المذكور وأوصت المستهلك بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه.وحذّرت، من الأزمة الصحيّة، التي أدت إلى كشف العديد من حالات التسمم بعدوى بكتيريا السالمونيا القاتل و ارتباطها بمنتجات العلامة التجارية الشهيرة "كيندر."وذكرت انه تم مؤخرا غلق مصنع في بلجيكا تابع للشركة المصنعة وسحب المنتج من عديد الأسواق العربية والأوروبية ومن بين أنواعه " كندر سوربرايز" وكندر هابي مومنت" وكندر مني إغس" و" كندر شوكو بونس".تجدر الإشارة إلى أنه بعد القيام بتحقيق معمق، أعلنت منظمة سلامة الغذاء البلجيكي عن إلغاء ترخيص شركة " فيرارو" لصنع حلوى الشكولاتة وأوقفت الإنتاج في مصنعها ببلجيكا.