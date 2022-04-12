"المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص منتج " كيندر


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 13:53 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كل من وزارة الصحّة ووزارة التجارة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص منتج "كيندر".
وطالبت المنظمة، في بيان، الثلاثاء، بإعلام المستهلك بحقيقة الوضع في تونس و التأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج المذكور وأوصت المستهلك بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه.
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وحذّرت، من الأزمة الصحيّة، التي أدت إلى كشف العديد من حالات التسمم بعدوى بكتيريا السالمونيا القاتل و ارتباطها بمنتجات العلامة التجارية الشهيرة "كيندر."

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وذكرت انه تم مؤخرا غلق مصنع في بلجيكا تابع للشركة المصنعة وسحب المنتج من عديد الأسواق العربية والأوروبية ومن بين أنواعه " كندر سوربرايز" وكندر هابي مومنت" وكندر مني إغس" و" كندر شوكو بونس".
 
تجدر الإشارة إلى أنه بعد القيام بتحقيق معمق، أعلنت منظمة سلامة الغذاء البلجيكي  عن إلغاء  ترخيص شركة " فيرارو" لصنع حلوى الشكولاتة  وأوقفت الإنتاج في مصنعها ببلجيكا. 
 

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