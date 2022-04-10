مهرجان "مالوف المدينة المغاربي" في دورته الاولى :احتفاء بالموروث الغنائي المغاربي

. ..

. .

ينظم بيت المالوف بقطب الموسيقى والاوبرا بمدينة الثقافة الدورة الاولى لمهرجان "مالوف المدينة المغاربي"، وذلك من 12 الى 18 أفريل الجاري ضمن فعاليات "رمضان في المدينة " التي تحتضنها مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة .ويختص مهرجان "مالوف المدينة المغاربي" بالموروث الموسيقي التقليدي التونسي ذي الاصول المغاربية الاندلسية، فضلا عن إبراز ثراء الموسيقى المغاربية التقليدية في شموليتها، حيث تتخذ هذه الدورة بعدا مغاربيا بالنظر الى الجذور التاريخية التي تنهل منها الموسيقى التونسية التقليدية بمشاركة فرق من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس.وسيكون الموعد يوم 12 افريل مع عرض الافتتاح "الششتري" لبيت المالوف، وهو عبارة عن رحلة في المقامات والطبوع التونسية والمالوف برؤية فنية تجمع بين الاصالة والانفتاح .اما سهرة يوم 13 افريل فتخصص لعرض "زمان الانشراح " لفرقة السرايا للمالوف والموشحات والمنوعات الغنائية الليبية، وأيضا عرض "أندلسيات عثمانية" لجوق محمد العثماني من المغرب.ويستضيف مهرجان "مالوف المدينة المغاربي" يوم 14 افريل عرض "قسنطينة تغني "لجمعية مقام الجزائرية ،الى جانب عرض "مدار الطبوع" لمجموعة اوتار المدينة بصفاقس، فيما تخصص سهرة يوم 15 افريل لفرقة الرشيدية في عرضها "شارع الحب" .ويكون حفل الاختتام يوم 18 افريل مع عرض لزياد غرسة الذي سيختصر في صوته وموسيقاه درر الطبوع التونسية والمالوف التونسي .