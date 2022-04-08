جرجيس ستستضيف سباق " تونس للطيران الخفيف " في دورته الخامسة لعام 2022


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
افاد منظمون ان ضاحية حسي الجربي من مدينة جرجيس ستستضيف سباق " تونس للطيران الخفيف " في دورته الخامسة لعام 2022.
وستقام التظاهرة الرياضية السياحية الترفيهية تحت اشراف الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة من 26 الى 28 افريل 2022.
...

وسيتم بالمناسبة تنظيم طلعات جوية استعراضية صباح يوم الأربعاء 27 افريل المقبل تؤمنها طائرات جد خفيفه.
وينتظر ان يشارك في الدورة الخامسة اكثر من 25 طائرة و 50 طيار من خمس دول.

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