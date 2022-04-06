الجرندي: تونس مستعدة لوضع خبراتها في عديد المجالات على ذمة الدول الافريقية

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أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الأربعاء، حرص تونس على إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي مع البلدان الافريقية من خلال العمل على ضمان دورية انعقاد اللجان المشتركة وتنظيمها بالتزامن مع لقاءات الأعمال والشراكة.وجدّد الجرندي خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المقيمة المعتمدة بتونس، استعداد تونس لوضع خبراتها في مجالات الصحة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي على ذمّة الدول الإفريقية مشيرا الى رغبتها في تعزيز التعاون الثلاثي من أجل دعم التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء.وحسب بلاغ اعلامي أكد الوزير في مستهل اللقاء بالدبلوماسيين الأفارقة "المكانة التي يحظى بها الانتماء الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية والأهمية، التي توليها تونس لتطوير علاقاتها مع البلدان الافريقية الشقيقة إلى أفضل المراتب"، وفق نص البلاغ.واعتبر وزير الخارجية ان هذا الاجتماع "يندرج في إطار تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين تونس وأشقائها الأفارقة حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك" سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف في ظل التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، التي تفرض مزيدا من تظافر الجهود والتنسيق في المواقف.واطلع الجرندي السفراء الأفارقة على الاستعدادات الحثيثة لتونس لضمان أوفر ظروف النجاح للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8 " والقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.من جهتها، اعتبرت دياكيت فاتوماتا ندياي، نائبة عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي، اللقاء بادرة من أجل تبادل الرؤى حول مختلف مجالات التعاون الثنائي بين تونس والبلدان الافريقية.وأثارت ندياي في هذا الاطار وباسم المجموعة الإفريقية، عددا من المشاغل، لا سيما، ما يتعلّق منها بوضعيّة بعض أفراد الجالية الإفريقية بتونس والصعوبات ، التي تعترض عددا من الطلبة الأفارقة ودعت إلى ضرورة العمل المشترك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.وفي ردّه، أكّد الجرندي على ضرورة التواصل المستمر مع الوزارة وهياكلها المختصّة من أجل الاستجابة إلى المشاغل الإفريقية وتسوية أية إشكالات طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات التونسية المختصة مجدّدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للبعثات الدبلوماسية الافريقية المعتمدة بتونس من أجل القيام بمهامها في أفضل الظروف.