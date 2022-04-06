قريبا حملة لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية بالمؤسسات التربوية لفائدة التلاميذ الذين سيجتازون امتحان البكالوريا 2023

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دعت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أولياء التلاميذ الذين سيجتازون امتحان البكالوريا دورة 2023 لحث أبنائهم على الانخراط في حملة تنتظم قريبا لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية بالمؤسسات التربوية.وأفادت الوزارة أن مصالح إدارة الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية تعتزم بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية القيام بحملة لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية بالمؤسسات التربوية لفائدة التلاميذ الذين سيترشحون لامتحان البكالوريا 2023.ويجري حاليا الاعداد لوجستيا لهذه الحملة، التي تهدف إلى تقريب وتحسين جودة الخدمات الإدارية والأمنية لفائدة التلاميذ، من قبل المؤسسات التربوية والمصالح الأمنية لإنجاح هذه الحملة.ودعت الوزارة التلاميذ المعنيين الى اعداد الوثائق اللازمة والحضور بكثافة في اليوم المحدد من طرف الهياكل المعنية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم، مذكرة بأن بطاقة التعريف الوطنية ضرورية للتسجيل في امتحان البكالوريا.وتتمثل الوثائق المطلوبة في مضمون مستخرج من السجلات الأصلية للحالة المدنية لم يمض على اصداره أكثر من ثلاثة أشهر و شهادة حضور من المؤسسة التربوية و شهادة اقامة باسم التلميذ وشهاددة في ثبوت الجنسية التونيسية و 03 صور شمسية للمعني بالأمر تكون من حجم ¾ صم وتؤخذ على لوحة خلفية من اللون الأبيض أو فاتح وبمقاس 1/10 وتبين الشعر والعينين ووصل خلاص قيمته 3 دنانير تسلمه القباضات المالية و ترخيص من الولي الشرعي معرف بالامضاء و معلل في الغرض لاستخراج البطاقة (تربوي) بالنسبة لمن هم دون 18 سنة و شهادة في الفصيلة الدموية (اختيارية).