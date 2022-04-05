كاس الاتحاد الافريقي - برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة:
سيمبا التنزاني - اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي
اتحاد طرابلس الليبي - الاهلي طرابلس الليبي
بيراميدز المصري - تي بي مازيمبي الكونغولي
المصري البورسعيدي - نهضة بركان المغربي
تقام مقابلات الذهاب يوم 17 افريل والاياب يوم 24 من نفس الشهر
سيمبا التنزاني - اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي
اتحاد طرابلس الليبي - الاهلي طرابلس الليبي
بيراميدز المصري - تي بي مازيمبي الكونغولي
المصري البورسعيدي - نهضة بركان المغربي
تقام مقابلات الذهاب يوم 17 افريل والاياب يوم 24 من نفس الشهر
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