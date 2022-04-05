كاس الاتحاد الافريقي - برنامج مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 16:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم على اثر عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية الافريقية بالعاصمة المصرية القاهرة:

...

سيمبا التنزاني - اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي
اتحاد طرابلس الليبي - الاهلي طرابلس الليبي
بيراميدز المصري - تي بي مازيمبي الكونغولي
..

المصري البورسعيدي - نهضة بركان المغربي

تقام مقابلات الذهاب يوم 17 افريل والاياب يوم 24 من نفس الشهر



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244065



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 05 أفريل 2022 | 4 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:58 12:29 06:00 04:31
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1122°-1320°-1224°-1125°-13
  • Avoirs en devises
    22615,4

  • (4 avril)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29068 DT        1$ =2,97779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 avril)   1603,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   