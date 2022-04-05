كاس الاتحاد الافريقي - برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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سيمبا التنزاني - اورلاندو بيراتس الجنوب افريقياتحاد طرابلس الليبي - الاهلي طرابلس الليبيبيراميدز المصري - تي بي مازيمبي الكونغوليالمصري البورسعيدي - نهضة بركان المغربيتقام مقابلات الذهاب يوم 17 افريل والاياب يوم 24 من نفس الشهر