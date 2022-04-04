أسعار النفط العالمي تتجاوز 106 دولارا للبرميل الإثنين

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تستمر أسعار النفط في التطور فتأخذ منحى تنازليا في بعض الأحيان وأحيانًا تتصاعد في نطاق يتراوح حاليًا بين 100 و 120 دولارًا للبرميل، في سياق يتسم بعدم اليقين بشأن تقدم محادثات السلام بين موسكو وكييف وفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة ضد روسيا.وقد تجاوزت أسعار النفط العالمي، الإثنين، مستوى 106 دولارا للبرميل مقابل تواصل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.وسجلت هذه الاسعار تراجعا بنسبة 13 بالمائة، الاسبوع المنقضي، إثر الإعلان عن استخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي إلى جانب تعهد دول أعضاء في وكالة الطّاقة الدوليّة باستعمال احتياطاتها.يذكر أن سعر الخام من النفط بلغ مستوى 139 دولارا للبرميل خلال شهر مارس 2022 وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2008وعلى المستوى الوطني تواصل تونس مجابهة عجز في الميزان الطاقي تفاقم خلال شهر جانفي 2022 ليصل إلى 0،42 مليون طن مكافئ نفط مقابل عجز بــ0،34 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع بنسبة 25 بالمائة.ولا يزال سيناريو التعامل مع هذا الظرف العالمي الجديد غير واضح ، خصوصا، أن من الفرضيات، التّي تمّ على أساسها بناء ميزانيّة الدولة لسنة 2022، سعر برميل النفط ب75 دولارا.