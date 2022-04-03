بعد توقفها لسنتين بسبب كورونا عودة السوق البلجيكية ضمن 89 رحلة عودة أخرى نحو الوجهة السياحية جربة جرجيس خلال شهرأفريل الجاري

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عادت السوق البلجيكية نحو الوجهة السياحية جربة جرجيس بعد انقطاعها لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا وذلك بوصول يوم أمس رحلة جوية من بلجيكا الى مطار جربة جرجيس الدولي وعلى متنها 100 سائح ينتظر أن يرتفع عددهم الى 500 سائح أسبوعيا عبر 3 رحلات في الأسبوع وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.وأضاف هشام المحواشي في تصريح ل (وات) أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج متكامل للرحلات الجوية بهذا المطار خلالشهر أفريل الجاري يشمل 383 رحلة جوية بين منتظمة وغير منتظمة منها 89 رحلة عودة لأول مرة بعد توقفها بسبب كورونا قادمة من الأسواق التقليدية ومن بينها سويسرا وألمانيا وبلجيكيا وتشيكيا وبلونيا والبرتغال .واعتبر المحواشي أن السوق البلجيكية وكل الأسواق الأخرى هي مهمة من أجل استعادة اشعاع النشاط السياحي بعد جائحةكورونا على غرار السوق الفرنسية التي تمثل الأكثر تواجدا بالوجهة السياحية جربة جرجيس الى جانب السوق الألمانيةوالتشيكية والبولونية وعودة السوق الايطالية ذات الأهمية الكبرى أيضاولفت الى أن حركة الملاحة الجوية بمطار جربة جرجيس الدولي تتزامن مع تصاعد عملية فتح النزل حيث تمت اعادة فتح 15 وحدة سياحية بكل من بجربة وجرجيس بطاقة ايواء جملية قدرها 10300 من الأسرة.كما يأتي كل ذلك مع تحسن مختلف المؤشرات السياحية المسجلة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2022 على مستوى عدد الوافدين الذي بلغ 110 آلاف وافد بزيادة قدرها أكثرمن 120 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضيةو أكدد المحواشي على أن الوجهة السياحية جربة جرجيس تشهد نسقا تصاعديا للحجوزات ما يؤشرلأن تكون سنة 2022 هيالسنة الحقيقية لعودة الروح للقطاع السياحي والإقتراب أكثر من أرقام سنة 2019 التي تعتبر سنة مرجعية حسب تقديره .