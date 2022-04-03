مهرجان مالمو للسينما العربية: اختيار 3 مشاريع أفلام تونسية للتنافس على منح أيام مالمو لصناعة السينما

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تم اختيار 3 مشاريع أفلام سينمائية تونسية للتنافس قصد الحصول على الدعم ضمن النسخة الثامنة لأيام مالمو لصناعة السينما التي تقام سنويا بالتوازي مع مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي تحتضنه مدينة مالمو بالسويد والذي ستقام دورته الثانية عشرة من 4 إلى 9 ماي 2022 .وتضم قائمة مشاريع الأفلام السينمائية المختارة 21 مشروعا تمثل 19 دولة من بين 67 مشروعا ترشح بهدف الحصول على جوائز صناديق الدعم بمالمو وتشمل فئات : تطوير الافلام القصيرة، والروائية الطويلة، والوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية.وضمن فئة تطوير الأفلام القصيرة تم اختيار الفيلم التونسي "على الحافة " للمخرجة سحر العشي، وهو من إنتاج التونسية ابتسام العبيدي والسويدي فهد جبلي، وضمن فئة المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الانتاج يشارك الفيلم الوثائقي الطويل "لون الفسفاط" للمخرج والمنتج رضا التليلي، وأيضا الفيلم الروائي "لازون" إخراج الأسعد الدخيلي وانتاج بلال الثمني.وتعدّ أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما منصة فريدة من نوعها في الشمال الاوروبي والعالم العربي، وتعمل منذ تأسيسها سنة 2011 على دعم التعاون والانتاج المشترك والتوزيع في المجال السينمائي عبر خلق فرص التلاقي بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين، من خلال الندوات والورشات واللقاءات الحوارية التي تنتظم بالتوازي مع فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية.كما تقدم منصة مالمو لصناعة السينما العديد من مبادرات التمويل المشترك العربي والاوروبي لدعم المشاريع السينمائية العربية، حيث يؤكد مؤسس المهرجان، المنتج والمخرج السينمائي الفلسطيني السويدي، في تصريحات اعلامية، أن الهدف من المهرجان "تشجيع صناع الافلام العرب وتحفيزهم بغية ايجاد الفرص لدعم مشاريعهم السينمائية " مشيرا الى "عرض المهرجان عبر دوراته السابقة للعديد من الافلام العربية التي لاقت الاستحسان والتقدير". ومن بين الافلام التي عرضت بمهرجان مالمو للسينما العربية وترشحت للاوسكار الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية، والفيلم الفلسطيني القصير "الهدية" للمخرجة فرح النابلسي.وقد استفاد نحو 100 مشروع فيلم سينمائي من الدعم المادي خلال الدورات الفارطة لمهرجان مالمو للسينما العربية من بينها الفيلم التونسي"على كف عفريت " للمخرجة كوثر بن هنية والفيلم الروائي التونسي "قربان" للمخرج والممثل نجيب بلقاضي.