منظمات تدعو الى الالتزام فعليا بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية وإطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري

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دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات، اليوم الاثنين، السلطات التونسية الى الالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية.وبعد نعيها، في بلاغ مشترك، من وصفتهم ب" ضحايا السياسات الهجرية غير العادلة" وتعبيرها عن تضامنها مع عائلات الضحايا والمفقودين، اقترحت انشاء اطار دائم تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة مدنية للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم.وطالبت بمراجعة قانون فيفري 2004 (المعدل والتكميلي لقانون عدد 75 - 40 ل14 ماي 1975) والمتعلق بجوازات ووثائق السفر وإضفاء المرونة عليه، بهدف الغاء تجريم عملية الهجرة وتحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية لدول الاتحاد الأوروبي التي تخلت عن واجباتها في البحث والإنقاذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسط.ودعت الى احترام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لسنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لسنة 1979 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 بما يضمن إنقاذ الأرواح البشرية ونقل المهاجرين واللاجئين الى موانئ آمنة تتوفر بها المنظومة اللوجستية والقانونية الكاملة التي تضمن الحماية.وأكدت على ضرورة مُعاملة المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء باحترام مبادئ حقوق الانسان بعيدا عن الممارسات التمييزية والموصومة التي تطالهم.وأشارت الى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد سنة 2021 أكثر من 450 ضحية ومفقود وبلغ عدد الضحايا والمفقودين منذ 1 جانفي 2022 الى غاية اصدار البيان أكثر من 149 ضحية ومفقود.واعتبرت أن تصاعد الرغبة في الهجرة لدى فئات واسعة من التونسيين والمهاجرين في تونس هو نتيجة متوقعة لأزمة متعددة الأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية متواصلة منذ سنوات وأرست مناخا من عدم الاحساس بالأمان وعدم الثقة في المستقبل.وقد وقعت على البيان 37 هيكلا بين منظمة حقوقية وجمعية وهي كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتوجمعيات بيتي ونشاز ورؤية حرة ومحامون بلا حدود وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا والجمعية التونسية لمساندة الأقليات ولا سلام دون عدالة وكذلك منتدى التجديد وجمعية وشمكما أمضت البيان جمعية تفعيل الحق في الاختلاف واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان وفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وأصوات نساء والجمعية التونسية للوقاية الإيجابية و اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطنيوائتلاف الثقافة وجمعية الابداع والمواطنة وجمعية كامبد مرسيليا وجمعية " المفكرة القانونية -تونس " والجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات و دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمرصد التونسي لاماكن الاحتجاز والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام .ووقع البيان أيضا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الاورومتوسطية للحقوق والعدالة ورد الاعتبار وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين والجمعية التونسية للحراك الثقافي وجمعية حسن السعدواوي من اجل الديمقراطية والمساواة.