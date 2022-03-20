النادي الافريقي - منعم عون مدربا جديدا لفريق كرة السلة


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 15:19قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن النادي الافريقي، اليوم الاحد، عن تعيين منعم عون مدربا جديدا لفريق كرة السلة خلفا لصفوان الفرجاني الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.

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وياتي هذا التغيير عقب هزيمة النادي الافريقي امام الزهراء الرياضية 64-80 امس السبت في الجولة السادسة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

ويحتل النادي الافريقي المركز الخامس قبل الاخير برصيد 8 نقاط.
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