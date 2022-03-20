النادي الافريقي - منعم عون مدربا جديدا لفريق كرة السلة

. ..

. .

اعلن النادي الافريقي، اليوم الاحد، عن تعيين منعم عون مدربا جديدا لفريق كرة السلة خلفا لصفوان الفرجاني الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.وياتي هذا التغيير عقب هزيمة النادي الافريقي امام الزهراء الرياضية 64-80 امس السبت في الجولة السادسة من مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.ويحتل النادي الافريقي المركز الخامس قبل الاخير برصيد 8 نقاط.