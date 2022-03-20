بلدية القصبة : المجلس البلدي يصادق على مشروع ميزانية الوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة 2022

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صادق المجلس البلدي لبلدية تونس خلال الدورة العادية الاولى لسنة 2022 المنعقدة مؤخرا بمقر البلدية بالقصبة على مشروع ميزانية الوكالة البلدية للخدمات البيئية للسنة الحالية بهدف دعم الوكالة وتطوير انشطتها واعادة هيكلتها وتامين موارد قارة لفائدتهاويرتكز هذا المشروع بالخصوص على الانجازات الميدانية والمالية للسنوات السابقة وما يتوقع انجازه خلال السنة الجارية من خلال مواصلة تنفيذ الصفقة عدد 2019/34 بين الوكالة البلدية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ، بما فيها الاتفاقية المتعلقة باسداء خدمات بيئية مختلفة لفائدتها خلال سنوات 2021و2022و2023.كما يتعلق هذا المشروع باسداء خدمات بيئية اخرى لفائدة الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية وبعض البلديات والهياكل العمومية والخاصة والتنفيذ الاداري والمالي واللوجستي للخطة الوطنية لمقاومة الحشرات الممولة عن طريق ميزانية الدولة والمجالس البلدية.وتم ضبط مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2022 ب9766000 دينارا في ما يتعلق بالايرادات مقابل 9639000 د في 2021، اي بزيادة قدرها 127000 د وبنسبة ارتفاع قدرت ب1.32 بالمائة، فيما قدرت نفقات التسيير ب7933200 د مقابل 8623200 د للعام الماضي ، اي بنسبة انخفاض بلغت 8 بالمائةوتولى المجلس البلدي ايضا مداولة نفقات الاستثمار للوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة 2022 والتي قدرت كلفتها ب858000 د مقابل 550000 د لسنة 2021 ،اي بزيادة قدرها 308000 د وبنسبة ارتفاع بلغت 56 بالمائة.وستتولى الوكالة تسديد جزء من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة بعض المنشات العمومية والبنوك وادارة الجباية، حيث سيتم تسديد جزء من دين مجدول مع الشركة التونسية للبنك يهم قرضا بعنوان 2006 بمعدل 10000 د شهريا، وتصفية دين مجدول مع ادارة الجباية بمبلغ قدره 110740 دوستسدد الوكالة ايضا جزء من دين متخلد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمبلغ قدره 254400 د، بالاضافة الى خلاص جزء من دين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيمته 227936 د.