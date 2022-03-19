المهدية: حجز كميات هامة من المواد الغذائية في مداهمة مستودع عشوائي برجيش

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داهمت قوات الأمن الوطني بجهة المهدية، ليلة أمس الجمعة، مستودعا عشوائيا بمنطقة رجيش أين حجزت كميات هامة من المواد الغذائية المتنوعة.وشمل المحجوز 3300 لتر من الزيت النباتي المدعم و12588 كلغ من مصبرات الطماطم و1370 كلغ من العجين الغذائي تمثل في مادتي "الكسكسي" و"المقرونة".وتضمنت قائمة المواد المحجوزة، زيادة على ذلك، 4050 علبة هريسة و2700 قارورة مياه معدنية و194 علبة تن وزن 5ر2 كلغ للعلبة الواحدة.وأذنت النيابة العمومية بالمهدية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المواد المحجوزة وضد صاحب المستودع.