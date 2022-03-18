وزارة التجهيز تحول جزئيا حركة المرور بالطريق السيارة تونس الحمامات على مستوى جبل الجلود لمدة 4 اشهر

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اعلنت وزارة التجهيز، عن تحويل جزئي في مسار حركة المرور، بداية من يوم السبت 19 مارس 2022 ولمدة 4 اشهر، لتنفيذ اشغال على مستوى الطّريق إتّجاه تونس - الحمّامات في جزئها الممتدّ على مستوى جبل الجلود.واضافت الوزارة، في بلاغ لها، انه يمكن العبور عبر الطّريق الوقتيّة الموازية للطّريق الرّئيسي المنجزة حديثا علما وان الاشغال تندرج في اطار توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2*4 ممرّات.ودعت الوزارة ، في سياق مصتل، مستعملي الطّريق إلى توخّي الحذر واحترام إشارات المرور للأشغال مع الالتزام بالسّرعة المحدّدة حفاظا على متطلبات السلامة.