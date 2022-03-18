وزارة التجهيز تحول جزئيا حركة المرور بالطريق السيارة تونس الحمامات على مستوى جبل الجلود لمدة 4 اشهر


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 16:33قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت وزارة التجهيز، عن تحويل جزئي في مسار حركة المرور، بداية من يوم السبت 19 مارس 2022 ولمدة 4 اشهر، لتنفيذ اشغال على مستوى الطّريق إتّجاه تونس - الحمّامات في جزئها الممتدّ على مستوى جبل الجلود.

...

واضافت الوزارة، في بلاغ لها، انه يمكن العبور عبر الطّريق الوقتيّة الموازية للطّريق الرّئيسي المنجزة حديثا علما وان الاشغال تندرج في اطار توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2*4 ممرّات.

ودعت الوزارة ، في سياق مصتل، مستعملي الطّريق إلى توخّي الحذر واحترام إشارات المرور للأشغال مع الالتزام بالسّرعة المحدّدة حفاظا على متطلبات السلامة.
..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242985



  4.42% (455628 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 18 مارس 2022 | 15 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:31 15:52 12:34 06:26 05:00
Babnet
16°
Babnet17°Babnet% 72:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1315°-1214°-1115°-1014°-9
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   731,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   