عودة الرصيف عدد 7 بميناء رادس التجاري الى العمل مجددا بعد خضوعه لعملية تهيئة

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أعلنت وزارة النقل عن عودة استغلال الرصيف رقم 7 المخصص لسفن الحاويات بعد الانتهاء من إعادة تهيئته.ورست الباخرة " حي اي لوسيان ، الاربعاء، لشحن 215 حاوية موجهة للتصدير وفق صور نشرها ديوان البحرية التجارية والموانئ على صفحته الرسمية على "فايسبوك".ويحتل ميناء رادس مكانة هامة صلب منظومة النقل بفضل تخصصه في الحاويات والمجرورات ويؤمن الميناء 21 بالمائة من مجموع العمليات و79 بالمائة من حمولة البضائع الموجودة بالحاويات و 76 بالمائة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة و 76 بالمائة من الحاويات (بقياس 20 قدما) و 80 بالمائة من المجرورات و18 بالمائة من السفن المسجلة بالموانئ التجارية التونسية.ويضم الميناء، وفق بيانات منشورة على موقع ديوان البحرية التجارية والموانئ، سبعة ارصفة الى جانب رصيف بترولي ورصيف للحبوب ورصيف للحديد والمواد الكميائية