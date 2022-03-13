الخرجة التونسية التاسعة...نحو جعل 16 مارس يوما عالميا للباس التقليدي

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بالجبّة و"البرنس" و"السفساري" و"مريول فضيلة" و"الفرملة" و"البدعية" وعبق البخور والجاوي ازدانت أنهج مدينة تونس العتيقة بالعاصمة، أين مرّ موكب "خرجة تونس"، كعادتها كل سنة، انطلاقا من السليمانية في قلب المدينة العتيقة بتونس، لتحتفي وسط الألوان والزخارف وأصوات الزغاريد، بتاريخ من الإبداع يشهد على مختلف الحقبات التاريخية، بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي الذي يوافق 16 مارس من كل سنة.وقال رئيس جمعية "تراثنا" التي تنظم هذه الاحتفالية، زين العابدين بلحارث، في تصريح لـ"وات"، الاحد، إن ما يميز احتفالية السنة هو شعارها المتمثل في "نحو جعل 16 مارس يوما عالميا للباس التقليدي وللهوية التونسية"، مثمنا دور الجمعية في إحياء هذا اليوم الوطني منذ سنة 2014 وفي عودته ضمن عادات التونسيين.وأضاف " سوف نتوجه "لليونسكو" لجعل هذا اليوم عالميا " مشيرا إلى أهمية وتنوع الحضور الذي ضم وفودا من الجالية المغربية والموريتانية والعراقية والفلسطينية في تونس في هذه الاحتفالية.وفي خرجتها التونسية التاسعة حرصت الجمعية على توفير أغلب العناصر التي يستحضر من خلالها التونسي هذا التاريخ الثري بدءا بعرض تنشيطي صوفي لعيساوية المرسى وموسيقى السطمبالي والأزياء التقليدية التي أصبحت اليوم موضوعا للابتكار " والتجديد ودخلت في الحياة اليومية للتونسي وازدان بها الشارع على أجساد تونسيين من كل الأعمار، "جبة" و"شاشية" و"فرملة و"بدعية " و"سفساري" حرير و"الملية" و"القفطان" و"الحولي" و"الفوطة" و"البلوزة" و"الحايك" و"الطريون"، وغيرها من الأزياء التي تشهد على محيطها وبيئتها.هذه اللوحة الفنية كانت نتاج مشاركة كافة جهات الجمهورية في هذه الخرجة، لتشكل احتفالية خلقت أجواء ممتعة واضفت حركية ، كبيرة على قلب العاصمة، على مستوى مسار هذا الموكب الاحتفالي الذي مرّ عبر نهج جامع الزيتونة إلى حدود ساحة باب بحر ، اين تجمع المشاركون ويواكب مواطنون بصفة عفوية هذه الخرجة، حول فرقة العيساوية من جهة ووصلة من موسيقى السطمبالي إلى جانب وصلات من الفنون الشعبية التي قدمتها الوفود القادمة من عدة جهات.لباس متنوع ومختلف باختلاف الخصوصيات التاريخية والحضارية والثقافية لمختلف مناطق الجمهورية، يعتبر البعض أن أصوله في أغلبها عربية لكنها أبعد وأقدم وأثرى من ذلك وتعود إلى ما قبل التاريخ ، بل أن كل المراحل التاريخية والمحطات التي مرت بها تونس، هذه الرقعة الصغيرة على الأرض، وهي عديدة ومتنوعة، تركت أثرها الجميل على مستوى النقوش والزينة ونوعية القماش المستعمل.هذا الثراء جعل من مجرد لباس يستعمل في الحياة اليومية أو في المناسبات تاريخا شاهدا على تنوع وثراء الحضارات التي مرت على أرض تونس، والاحتفال به سنويا هو في الأصل احتفاء بهذا الموروث التاريخي والحضاري الذي بقي حيا في العادات في مختلف الجهات، في بعض انواع الموسيقى وفي ملابس العروس وفي طريقة إحياء المناسبات الوطنية والدينية.عيساوية وسطمبالي وطبال، هي فنون لا تخرج عن دائرة العبق التاريخي المحيط بهذه المناسبة الوطنية، ويزيد عبق البخور من "كانون" البخور أو المبخرة في عمق هذه الرحلة الروحانية عبر الزمن، وهي فقرات لا غنى عنها في كل احتفالية تقوم بها جمعية تراثنا منذ سنة 2014 للاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي.ممثل الجالية الموريتانية عبر في تصريح لـ"وات"، عن اعتزازه بالحضور في مثل هذا الحفل البهيج بدعوة من جمعية تراثنا ، هذا الحفل الذي قال إنه كان مناسبة للتعريف بالتراث التونسي وعرض وجه آخر لتونس الجميلة، مضيفا أن الجالية الموريتانية المشاركة أرادت أن تمثل بلدها من خلال لباسها التقليدي.أما ممثل الجالية المغربية فقد قال في تصريح لـ"وات"، "نحن اليوم نشارك اخوتنا التونسيين في هذا العرس البهيج الذي يعكس وجه تونس الذي نعرفه، هذا الجو وهذه البهجة وهذه الملابس الجميلة التي تعكس روح تونس الخضراء التي نحبها .وأضاف "نحن كمغاربة نشارك اليوم في هذا الاحتفال لنؤكد أننا ندعم اخوتنا التونسيين وأننا سنكون معهم ونأمل أن نرى تونس دائما بهذه الروح الحية الديناميكية ".ويتضمن برنامج الخرجة التونسية في دورتها التاسعة، بالخصوص الوقوف أمام المسرح البلدي ورفع العلم مع النشيد الوطني وعرض لعيساوية المرسى مع تنظيم عرض للأزياء التقليدية والتقليدية المعاصرة .