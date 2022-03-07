اختيار 95 عملا فنيا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج

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تم "اختيار 95 عملا فنيا مترشحا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج المقرر تنظيمها من 13 الى 16 ماي القادم، واستثناء الترشحات الفنية الروسية والاوكرانية من المشاركة على أهميتها بسبب الاوضاع الدولية الراهنة"، حسب ما أفاد به رئيس المهرجان إكرام عزوز اليوم الاثنين (وات).وكانت لجنة فرز أعمال المونودراما المسرحية قد انكبت في الآونة الاخيرة على مشاهدة مجموعة هامة من الترشحات الواردة من القارات الخمس لتختار لاحقا نحو 95 عملا للمشاركة في المسابقة الدولية للمهرجان، وأيضا مسابقة النقاد المحدثة بالدورة الجديدة، وذلك تماشيا مع خصوصيات المهرجان وتوجهاته الفنية وفلسفته الثقافية وفق رئيس المهرجان.ومن ابرز عروض المسابقة الرسمية للمهرجان عروض من فلسطين ،وإيران، والسودان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والجزائر، والاردن، والعراق، ورومانيا، وايطاليا،وبلغاريا، والبحرين، وتونس التي تشارك بالعمل المونودرامي "الغريبة" لمقداد المعزون.أما عروض مسابقة النقاد فتشمل أعمال من مصر، والجزائر، وعمان، وفرنسا، والعراق، والمغرب، وأرمينيا، والبرازيل، والكندا، وفلسطين، وليبيا، وبنغلادش، وتونس التي تشارك بعملين الاول بعنوان "شذرات" لخالد ناصف، والثاني "يلعب" للعماري بوطرس وهو عمل تونسي فرنسي مشترك.وتنزل أسماء فنية عربية ضيفة شرف على المهرجان في نسخته الجديدة وهي خليل العلي وأحمد أبو سلعوم من فلسطين، وبوراوي الوحيشي من تونس، ونعومة محلية ورابح بن سعيد من الجزائر، وذلك لتقديم عروض حكواتية ضمن فعاليات التظاهرة التي تحتضنها عدد من الفضاءات بالعاصمة على غرار مدينة الثقافة، ودار الثقافة ابن رشيق ودار الثقافة المغاربية ابن خلدون.كما ينتظر تكريم كلا من التونسي عزالدين المدني، والفلسطيني غنام غنام، والليبي فتحي كحلون في هذا المهرجان الذي يحتفي بليبيا كضيفة شرف.اما لجنة تحكيم الدورة الجديدة للمهرجان فتتكون حسب اكرام عزوز من العراقي جبار الجودي رئيسا ،وعضوية كلا من المخرج الجزائري عمر فطموش، وعبد الكريم بن جواد من سلطنة عمان ،والناقد الموريطاني احمدو حبيبي ،فيما تشمل العروض الى جانب المسابقة الرسمية ومسابقة النقاد عروض المونو الضحك (العروض الكوميدية) ،والمنوكيدز (عروض موجهة للأطفال) .واختارت الهيئة المنظمة للمهرجان الاقتصار على جائزتي المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، والجائزة الكبرى للمهرجان التي تجمع العديد من عناصر العمل الفني مثل الاخراج والنص والتوضيب والاضاءة والموسيقى وغيرها.وجدير بالذكر أن المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج تظاهرة تنتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ومجموعة من الهياكل الفنية والثقافية والمالية بتونس والوطن العربي.