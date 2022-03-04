الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان يقرّ يوم 7 مارس المقبل يوم عطلة ببن قردان

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مدنين: اقر الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان بالتنسيق مع النقابات الاساسية لكافة القطاعات ان يكون يوم الاثنين 7 مارس 2022 يوم عطلة ببن قردان من ولاية مدنين، لرمزية هذا اليوم الذي تحقق فيه الانتصار التاريخي على قوى الارهاب والتطرف، وفق ما جاء في بيان اصدره الاتحاد المحلي مساء امس الخميس.ويهم هذا القرار كل الشغالين في قطاعات الوظيفة العمومية، والمنشآت والمؤسسات العمومية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك لمن اجل مواكبة فعاليات احياء الذكرى السادسة للملحمة، حسب نص البيان.واعتبر البيان ان اقرار يوم العطلة جاء امام عدم ايفاء رئاسة الحكومة للسنة الرابعة بتفعيل قرار اعلن عنه رئيس الحكومة لدى اشرافه على الذكرى الثانية لملحمة بن قردان، ويتمثل في اعتبار يوم 7 مارس يوما وطنيا للانتصار على الارهاب وادراجه بالرائد الرسمي.هذا ويمثل هذا القرار مطلبا يتجدد مع كل سنة لدى احياء ذكرى ملحمة بن قردان وترفعه بإلحاح مختلف المنظمات والهياكل ومكونات المجتمع المدني من اجل اخراج رمزية هذا الحدث من بعده المحلي الضيق الى بعده الوطني، لما يمثله من انتصار لتونس واستقلال ثان لها، وفق الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير.كما تجدر الاشارة الى ان الاتحاد المحلي للشغل قد دأب على إقرار يوم 7 مارس يوم عطلة ببن قردان في كل سنة احياء للملحمة.