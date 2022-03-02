الرابطة المحترفة الثانية: حسان القابسي مدربا جديدا لأولمبيك سيدي بوزيد

. ..

أعلن أولمبيك سيدي بوزيد اليوم الأربعاء تولي المدرب حسان القابسي المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم، خلفا للطفي الجبالي.وأورد النادي على صفحته الرسمية أن "حسان القابسي الذي قاد الفريق للصعود الى الرابطة المحترفة الأولى في 2015 سيباشر مهامه اليوم والاشراف على أولى الحصص التدريبية له بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب 17 ديسمبر".وكانت الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد قررت الأحد الماضي انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السابق للفريق لطفي الجبالي بالتراضي، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في بطولة الرابطة المحترفة الثانية أمام مستقبل قابس ومستقبل المحمدية بنفس النتيجة (صفر-1 ).يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد يحتل صدارة المجموعة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 13 نقطة وذلك بعد مضي 8 جولات من انطلاق المرحلة الأولى.