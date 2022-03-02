الرابطة الجزائرية الأولى /الجولة الـ19/ خالد بن يحي يقود مولودية الجزائر إلى مركز ملاحق المتصدر مؤقتا

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استغلت مولودية الجزائر التي يدربها التونسي خالد بن يحي خسارة غريمها اتحاد الجزائر ضد أمل الأربعاء (0-2), للارتقاء مؤقتا إلى مركز الوصافة في بطولة الجزائر لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد الفوزبملعب 5 جويلية بالعاصمة على نجم مقرة (2-1), في حوار بين مدربين تونسيين خالد بن يحي من جهة المولودية ولسعد معمر من جهة نجم المقرة , وذلك لحساب الجولة الـ19 لبطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم.والتحقت مولودية الجزائر مؤقتا باتحاد الجزائر ونادي بارادو في المركز الثاني للترتيب العام. ويحتل فريق نجم المقرة بمعية مولودية وهران المركز 12 برصيد 12 نقطةنادي بارادو - مولودية وهران 0-0وداد تلمسان - سريع غليزان 0-0أولمبي المدية - أولمبي الشلف 1-2أمل الأربعاء - اتحاد الجزائر 2-0نصر حسين داي - هلال شلغوم العيد 2-1مولودية الجزائر - نجم مقرة 2-1الأربعاء 2 مارس :وفاق سطيف - شبيبة القبائل (00ر18س )الخميس 3 مارس :شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (30 ر14س )مباراة مؤجلة :شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة1. شباب بلوزداد 36 172. مولودية الجزائر 33 18--. اتحاد الجزائر 33 19--. نادي بارادو 33 195. شبيبة الساورة 32 176. شبيبة القبائل 31 18--. اتحاد بسكرة 31 188. وفاق سطيف 30 179. شباب قسنطينة 29 1810. أمل الأربعاء 24 19--. أولمبي الشلف 24 1912. مولودية وهران 22 19--. نجم مقرة 22 1914. نصر حسين داي 17 1915. هلال شلغوم العيد 16 1816. أولمبي المدية 14 19--. سريع غليزان 14 1818. وداد تلمسان 10 19.