المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس يهتم في دورته السابعة بحقوق النساء

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// خمسة أفلام تونسية في المسابقة

// "النهارده يوم جميل" في عرض الافتتاح

تلتئم الدورة السابعة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان من 8 إلى 12 مارس الحالي تحت شعار "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة".وعقدت الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين "أكتيف"، التي دأبت على تنظيم هذه التظاهرة السينمائية منذ سنة 2014، ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الثلاثاء، كشفت خلالها عن برنامج هذه الدورة ومميزاتها.واستهلت مديرة الدورة ريم بن منصور كلمتها بالتأكيد على هوية المهرجان المتمثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، من خلال تسليط الضوء في كل دورة من الدورات على محاور تهتم بحقوق الإنسان. وقالت إن دورة هذا العام ستسلط الضوء على حقوق النساء لا سيما حقوق النساء المهمشات.وأضافت أن أغلب الأفلام التي سيتم عرضها، تتمحور حول قضايا النساء من زوايا عديدة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتسجل هذه الدورة حضور 29 فيلما بين أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، تم انتقاؤها من ضمن أكثر من 2800 فيلم مشارك، وفق ما ذكره الناقد السينمائي وعضو هيئة المهرجان الناصر السردي، الذي أشار أيضا إلى حضور 19 بلدا من 4 قارات خلال المهرجان.وأفاد الناصر السردي أن 26 فيلما ستتسابق على جوائز "أفضل فيلم روائي طويل" و"أفضل فيلم وثائقي طويل" و"أفضل فيلم روائي قصير" و"أفضل فيلم وثائقي قصير". وستكون تونس ممثلة في مسابقتيْ أفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم روائي قصير بخمسة أشرطة هي "أبي، فيم أفنيت شبابك؟" لأكرم عدواني و"الحوض المنجمي، قضية وطن" لنضال العازم و"جمل لم تكتمل"، و"بسكلات" (دراجة هوائية) لهيفل بن يوسف و"سلوى" لإيناس بن عثمان.وتحتكم مسابقة الأفلام الروائية إلى لجنة متكونة من المخرج علاء الدين سليم والممثلة نادية بوستة والمخرجة المصرية نيفين شلبي. أما مسابقة الأفلام الوثائقية فتحتكم إلى المخرجة والممثلة سمية بوعلاقي ومركّب الأفلام كريم حمودة ومدير الإنتاج "ايف كونت" من فرنسا.ويحتضن مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي عرض افتتاح الدورة السابعة للمهرجان، حيث سيتابع الجمهور الفيلم المصري "النهارده يوم جميل" للمخرجة نيفين شلبي، وهو يعدّ التجربة الروائية الطويلة الأولى لها، وتم إنتاجه سنة 2021.وتتناول نيفين شلبي في فيلمها أربع قصص حول مشاكل اجتماعية متشابكة في ما يخص علاقة الرجل بالمرأة. وتدور الأحداث في مكان واحد، حيث تتطرق المخرجة إلى مشاكل العلاقات الزوجية من منظور مختلف.ويكرم المهرجان ثلاث شخصيات نسائية في مجال السينما هن ليليا لخوة (مصممة أزياء الأفلام) والممثلتيْن آمال الهذيلي ودرة زروق.ويتضمن برنامج حفل الافتتاح عرضيْن راقصيْن لكل من ثريا بوغانمي وآمال العويني، إلى جانب وصلات غنائية للفنان مرتضى.وتتوزع عروض الأفلام كذلك على قاعة الفن الرابع بالعاصمة وقاعة سينما المعهد الفرنسي بتونس. وسيتم تمتيع رواد المهرجان من مواكبة مختلف العروض مجانا، وفق مديرة الدورة ريم بن منصور.وإلى جانب العروض في العاصمة، ستتوزع عروض المهرجان أيضا على عدد من الجهات هي توزر وقابس والقصرين وسوسة وبنزرت.وبرمج المنظمون ندوات حول "حقوق الفنان" وورشات تدريبية حول "كتابة سيناريو أفلام حقوق الإنسان" وكذلك حول "صياغة التقارير المناصرة لحقوق الإنسان".