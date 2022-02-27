صفاقس: 30 مؤسسة تونسية تؤكد مشاركتها في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس في مارس القادم

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قال رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس رضا الفراتي، اليوم الاحد، إن قرابة 30 مؤسسة تونسية تنشط في اخصاصات الصناعات الغذائية أكدت مشاركتها في الدورة الثالثة لمعرض ليبيا للغـذاء (Libya Food) الذي يقام من 13 إلى 16 مارس القادم بمعرض طرابلس الدولي.وأفاد الفراتي في تصريح ل(وات) أنه فضلا عن مشاركة المؤسسات التونسية في هذا المعرض الدولي الهام ستشارك وزيرة التجارة في التظاهرة وتشرف يوم 14 مارس 2022، على منتدى سيكون الأول من نوعه للشراكة التونسية الليبية في قطاع الصيد البحري وزيت الزيتون.وينتظر أن يقع ضمن هذا المنتدى تناول 3 محاور تتعلق ب " واقع الفلاحة في تونس" و"واقع الفلاحة في ليبيا" و"آفاق وإمكانيات التعاون والتكامل التونسي الليبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري" إضافة إلى تنظيم ورشتي عمل، ستعنى الأولى بقطاع الصيد البحري والثانية بقطاع زيت الزيتون.وسيضم الوفد التونسي علاوة عن أصحاب المؤسسات ممثلين وخبراء عن معهد الزيتونة والمجمع المهني المشترك للصيد البحري.وشدّد رئيس غرفة التجارة بصفاقس على "أهمية التعاون مع الأشقاء الليبيين" في مجالي الصيد البحري والزيتون وغيرهما من المجالات الصناعية والفلاحية والتجارية، مؤكدا أن "الظروف الأمنية في ليبيا ملائمة ولا تكتسي أية خطورة" بحسب ما أكدته سفارة تونس في طرابلس وهو ما يفسر اقبال المؤسسات التونسية وغير التونسية على هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بحسب قوله.واعتبر رضا الفراتي أن "غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تواصل تحقيق نجاحاتها في تنفيذ برنامجها الذي رسمته مع شركائها بليبيا"، مذكّرا بالمشاركات التونسية الأخيرة التي أمنتها الغرفة في الفترة الماضية، وما تبعها من "نتائج إيجابية تمثلت في إبرام عديد عقود الشراكات والاتفاقات". ومن أبرز هذه المشاركات تلك التي نظمت بمناسبة معرض ليبيا للإنشاءات في جويلية الفارط وملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية فيفري 2022.وتوقع أن تتيح المشاركة التونسية في معرض ليبيا للغـذاء أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية فرصة حقيقية لعرض المنتوج التونسي المميزة وذات القدرة التنافسية في السوق الليبية الواعدة وكذلك لتقريب المؤسسات الليبية والتونسية في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتتمثل القطاعات المعنية بهذا المعرض، بالخصوص، في منتجات الألبان واللحوم والدواجن والأغذية المحفوظة والطازجة وقطاعات الحلويات والمشروبات والوجبات الخفيفة والمعجنات والبذور والحبوب وتكنولوجيات الأغذية والمبردات والأغذية المجمدة، فضلا عن خدمات الأكل وغيرها من المنتوجات ذات الصلة.مسك