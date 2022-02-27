تتويج الفيلم التونسي القصير "فريدا" للمخرج محمد بوحجر بمهرجان "سينمانا " للفيلم العربي بمسقط

. ..

. .

تحصل الفيلم التونسي القصير "فريدا"، للمخرج محمد بوحجر، على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، في اختتام فعاليات مهرجان "سينمانا" للفيلم العربي، المنتظم في دورته الثالثة من 19 الى 22 فيفري الجاري بمسقط (سلطنة عمان)، وذلك مناصفة مع الفيلم المغربي القصير "رماد" للمخرج مصطفى فرماتي.ويعد الفيلم القصير "فريدا" العمل السينمائي التونسي الوحيد المترشح ضمن قائمة الأفلام السينمائية القصيرة المختارة للتنافس على جوائز مهرجان "سينمانا" للفيلم العربي في قسم الأفلام الروائية، من بين 21 فيلما روائيا مترشحا، حيث نال إعجاب لجنة التحكيم، برئاسة المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، وعضوية الفنان التشكيلي ومخرج الرسوم المتحركة، ماهر دانيال، والكاتبة السورية لمى طيارة، والناقد محمد سيف الدين، والباحثة التونسية إنصاف وهيبة.ويجسد فيلم "فريدا"معاناة مربية بإحدى المؤسسات التعليمية، تؤمن بالمساواة بين الجنسين، وتواجه تبعا لأفكارها التحررية ضغوطات اجتماعية كبرى ومحاولات شتى لإبعادها عن مجال التدريس، تصل إلى حد تكفيرها واتهامها بالإلحاد، وهو من بطولة صباح بوزويتة وكمال التواتي وسليم الصنهاجي، بمدة زمنية لا تتجاوز 21 دقيقة.هذا، وقد أعلنت هيئة مهرجان "سينمانا" للفيلم العربي في اختتام فعاليات الدورة الثالثة المنتظمة بمسقط ببادرة من النادي الثقافي العماني وبالتعاون مع فرع الاتحاد العام للفنانين العرب بمسقط، عن جوائز المهرجان، حيث تحصل الفيلم التونسي "فريدا" للمخرج محمد بوحجر على جائزة أفضل فيلم روائي مناصفة مع الفيلم المغربي "رماد" للمخرج مصطفى فرماتي، كما تحصل فيلم "شوت" للمخرج العراقي زيد شكر على جائزة أفضل فيلم تحريك، وآلت جائزة أفضل فيلم وثائقي للفيلم المصري "يحكى أن" للمخرج عبد الفتاح زيدان.وفي مسابقة "القدس عاصمة فلسطين"، المحدثة بالمهرجان تكريما للسينما الفلسطينية، تحصل فيلم "بئر يوسف" للمخرجة المصرية مينا كامل على جائزة أفضل فيلم، ونال فيلم "الصورة الأخيرة" للمخرج الفلسطيني سعود مهنا، على جائزة لجنة التحكيم.