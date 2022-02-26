بطولة الجزائر - المدربان التونسيان لسعد معمر وعمار السويح يقودان فريقيهما الى الفوز

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احتفل لاعبو شبيبة القبائل في تيزي وزو, بعودة أنصارهم إلى المدرجات بأفضل طريقة, حينما استثمروا في معاناة أولمبي المدية وفازوا عليه (1-0) وذلك في الجولة الاولى ايابا من بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم , ليرتقي فريق "الكناري" الذي يدربه التونسي عمار السويح إلى المركز الرابع (31 نقطة) مناصفة مع اتحاد بسكرة.وصعد نجم مقرة الذي يدربه التونسي لسعد معمر الى المركز العاشر مواصلا سلسلة نتائجه الايجابية ورفع رصيده الى 22 نقطة من 18 مباراة .ويسعى فريق نجم شباب المقرة الى ضمان بقائه بعد انطلاقة ضعيفة قبل ان يتدارك الموقف تحت اشراف مدربه معمر الذي قاده الى 7 انتصارات.وجاءت الجولة الـ18 مبتورة من ثلاث مقابلات : سريع غيليزان مع شبيبة الساورة الذي يدربه قيس اليعقوبي , وهلال شلغوم العيد مع وفاق سطيف الذي يدربه نبيل الكوكي , و شباب بلوزداد مع فريق مولودية الجزائرالذي يدربه خالد بن يحي , وذلك بسبب مشاركة أندية شباب بلوزداد وشبيبة الساورة وفاق سطيف في المنافسات الإفريقية للأندية (رابطة الأبطال و كاس الكونفدرالية).وفي ما يلي النتائج الجزئية والترتيب المؤقت بعد مباريات الجولة الـ 18 (مرحلة الإياب) من بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم :اتحاد بسكرة - أمل الأربعاء 1 - 0نجم مقرة - وداد تلمسان 1 - 0شبيبة القبائل - أولمبي المدية 1 - 0مولودية وهران - شباب قسنطينة 2 - 1أولمبي الشلف - نادي بارادو 0 - 0اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 1 - 0=مباريات مؤجلة :سريع غليزان - شبيبة الساورةهلال شلغوم العيد - وفاق سطيفشباب بلوزداد - مولودية الجزائر-- الترتيب نقاط لعب1. شباب بلوزداد 36 172. اتحاد الجزائر 33 183. شبيبة الساورة 32 17--. نادي بارادو 32 185. شبيبة القبائل 31 18--. اتحاد بسكرة 31 187. وفاق سطيف 30 17--. مولودية الجزائر 30 179. شباب قسنطينة 29 1810. نجم مقرة 22 1811. أمل الأربعاء 21 18--. مولودية وهران 21 18--. أولمبي الشلف 21 1814. هلال شلغوم العيد 16 1715. نصر حسين داي 14 18--. أولمبي المدية 14 1817. سريع غليزان 13 1718. وداد تلمسان 9 18.