الرابطة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
ملعب مساكن
هلال مساكن - مستقبل قابس 1-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مكارم المهدية 1-1
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
الترتيب ن ل
أولمبيك سيدي بوزيد 13 8
مكارم المهدية 10 8
مستقبل وادي الليل 10 8
هلال مساكن 10 8
مستقبل قابس 9 8
مستقبل المحمدية 9 8
المجموعة الرابعة
ملعب قفصة
قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس 4-0
ملعب قابس
الملعب القابسي - النادي القربي 0-0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - مرجان طبرقة 1-0
المجموعة الثالثة
ملعب مساكن
هلال مساكن - مستقبل قابس 1-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مكارم المهدية 1-1
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0
الترتيب ن ل
أولمبيك سيدي بوزيد 13 8
مكارم المهدية 10 8
مستقبل وادي الليل 10 8
هلال مساكن 10 8
مستقبل قابس 9 8
مستقبل المحمدية 9 8
المجموعة الرابعة
ملعب قفصة
قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس 4-0
ملعب قابس
الملعب القابسي - النادي القربي 0-0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - مرجان طبرقة 1-0
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