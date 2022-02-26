الرابطة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة


Publié le Samedi 26 Février 2022 - 16:15 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الثالثة والرابعة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
...

ملعب مساكن
هلال مساكن - مستقبل قابس 1-1
ملعب وادي الليل
..

مستقبل وادي الليل - مكارم المهدية 1-1
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0

الترتيب                  ن           ل  
 أولمبيك سيدي بوزيد   13 8
مكارم المهدية               10 8
مستقبل وادي الليل   10 8
هلال مساكن            10 8
مستقبل قابس              9 8
مستقبل المحمدية        9 8


المجموعة الرابعة
ملعب قفصة
قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس 4-0
ملعب قابس
الملعب القابسي - النادي القربي 0-0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - مرجان طبرقة 1-0

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