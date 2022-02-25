رابطة الابطال الافريقية - الترجي الرياضي - النجم الساحلي: قمة تقليدية بالغة الاهمية في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي

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تلوح القمة التقليدية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي غدا بملعب رادس في اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم على غاية من الاهمية بالنسبة للفريقين في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي.فالترجي الرياضي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط يتطلع الى الخروج بنقاط الفوز لتعزيز صدارته والتقدم خطوة هامة على درب بلوغ الدور ربع النهائي فيما يرنو النجم الساحلي بدوره الى التوقيع على فوزه الاول لانعاش حظوظه في التاهل بعد ان اكتفى بالتعادل في مقابلتيه الاوليين.ولئن تبدو وضعية الترجي الرياضي حاليا افضل بكثير من النجم الساحلي فان مواجهة الغد تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات لا سيما في ظل حاجة الفريقين الى كسب نقاط الفوز.وتبعا لذلك ينتظر ان يكون لقاء الغد شديد التنافس بين الفريقين اللذين يعرفان بعضهما جيدا وسيعمل كل من مدربي الفريقين راضي الجعايدي من جانب الترجي الرياضي والفرنسي روجي لومار من جانب النجم الساحلي على وضع الخطة التكتيكية الانجع واختيار افضل العناصر من اجل تحقيق الفوز الذي من شانه ان يشكل دفعا معنويا هاما قبل الحوار القادم بينهما في الجولة الرابعة.ومن المنتظر ان تشهد تشكيلة الترجي الرياضي غدا بعض التغييرات مقارنة بتلك التي لعبت ضد شباب بلوزداد في الجولة الماضية وذلك بسبب الاصابات التي لحقت بعض العناصر في الخط الامامي على غرار الليبي حمدو الهوني الذي سيبتعد عن اللعب لمدة اسبوعين اضافة الى اللاعبين المغربي صابر بوغرين والنيجيري كينغسلاي ايدو اللذين تبقى مشاركتهما معلقة بين الشك واليقين.وبالرغم من قيمة هذه العناصر فان الحلول تبقى متوفرة امام الاطار الفني للترجي الرياضي بالنظر الى ثراء الرصيد البشري.وفي الجانب المقابل يتوقع ان يحدث الفرنسي روجي لومار بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية حتى يظهر فريقه بمستوى افضل من الذي ظهر به في اللقاءين الماضيين ويتمكن من الخروج بنتيجة ايجابية تخول له مواصلة المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ربع النهائي.وفي هذا السياق من المرجح ان يستعيد مالك بعيو مكانه في وسط الميدان بعد ان تخلف عن رحلة بوتسوانا لاسباب صحية وهو تعزيز هام للخط المحوري لفريق جوهرة الساحل بالنظر الى الخصال الكبيرة لهذا اللاعب.كما انه لا يستبعد التعويل على الغيني علي سوما والجزائري زين الدين بوتمان من اجل اضفاء النجاعة اللازمة على الخط الامامي.وتنطلق المباراة على الساعة الثانية بعد الظهر بملعب حمادي العقربي برادس بادارة طاقم تحكيم غامبي يقوده باكاري غاساما.ولحساب نفس المجموعة يحل فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي يتقاسم المركز الثاني مع النجم الساحلي برصيد نقطتين لكل منهما غدا، س (17) ضيفا على فريق جوانينغ غلاكسي البوتسواني صاحب المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.