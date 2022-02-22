مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" ينظر في مقترحات نشر مؤلفات في المجال الموسيقي

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تلقى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" مجموعة من المقترحات لنشر مؤلفات في المجال الموسيقي ،ودراسة محتويات الارشيف الورقي الموسيقي والتاريخي للمركز.وتنظر حاليا لجنة علمية وفنية تكونت في الغرض في المقترحات الواردة على المركز وعددها خمس مقترحات اصدار مؤلفات في مجالات موسيقية مختلفة، راوحت في محتواها بين الدراسة العلمية والرؤى الفكرية .وتتضمن المقترحات بالخصوص ،مشروع كتاب موسيقي يحوي مجموعة من المقالات التحليلية ومنشورات موسيقية لمحمد علي كمون،حيث وصفت لجنة التقييم مقترح الكتاب ب "الطريف والمبتكر في مضمونه" الى جانب النظر في مقترح "فهرس الارشيف الموسيقي الورقي المحفوظ بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية" لمحمد سيف الله بن عبد الرزاق ومحمد انيس الحمادي.كما يجري النظر في المقترح المتعلق بالدراسة العلمية حول "الموسيقى الدينية الاسلامية وطقوسها في تونس من خلال ارشيف البارون ديرلانجي الورقي" لهشام بن عمر ،وهو مقترح "يكتسي اهمية كبرى في تناول ودراسة الرصيد الموسيقي الديني والصوفي المتوفر بالارشيف الورقي للنجمة الزهراء" وفق ملاحظات اللجنة التي تتابع ايضا مقترح كتاب حول "قضايا الخطاب الموسيقي" للاسعد الزواري، ويتناول اشكاليات الخطاب الموسيقي وخصوصياته وتوظيفه لفهم الموسيقى المقامية.ومن بين المقترحات الواردة مشروع كتاب حول "طبوع الموسيقى التونسية :السيرورة والصيرورة" لنوفل بن عيسى ،ويقدم الكاتب فيه رؤية خاصة لطبوع الموسيقى التونسية بين المسار والمآل.هذا وجدير بالذكر ان لجنة تقييم المقترحات الواردة على "النجمة الزهراء" بخصوص المؤلفات الموسيقية المزمع انجازها تتكون من سيماء صمود المديرة العامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ،وفاخر الخراط مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير وعضو بمجلس مؤسسة المركز، الى جانب هشام البدراني الدكتور في العلوم الموسيقية واستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس ،وحمدي مخلوف المنسق العلمي لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء.