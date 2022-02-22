إحياء أربعينية الشاعر نور الدين صمّود يوم 24 فيفري

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تحيي وزارة الشؤون الثقافية أربعينية الشاعر الفقيد نور الدين صمّود يوم 24 فيفري الحالي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بمجموعة من والشهادات الحية التي توثّق لمسيرة الفقيد الشعرية والحياتية.وكانت الساحة الثقافية التونسية والعربية فقد الشاعر الكبير نور الدين صمّود يوم 11 جانفي الماضي عن سنّ ناهزت 90 سنة.ونور الدين صمود من مواليد مدينة قليبية سنة 1932 درس بالزيتونة وتحصل على شهادة الباكالوريا ثم واصل تعليمه العالي بجامعة القاهرة. كما تحصل على الاجازة في الآداب من الجامعة اللبنانية سنة 1959 ثم على دكتوراه الدولة سنة 1991.ويعتبر الفقيد من أبرز الشعراء التونسيين، إذ ترك مجموعة مهمة من الدواوين الشعرية على غرار "رحلة العبير" سنة 1969 و"نور على نور" سنة 1986 و"طيور وزهور" سنة 1979 و"حديقة الحيوان " سنة 1991 وتمت ترجمة العديد من اعماله الى عدة لغات فضلا عن آثاره الفكرية والعلمية.وللفقيد أيضا مؤلفات في مجالات أدبية وفنية مختلفة منها "العروض المختصر" "دراسات في نقد الشعر" و"زخارف عربية" و"الطبري ومباحثه اللغوية" و"هزل وجد" و"تاثير القرآن في شعر المخضرمين" وغيرها.ونال الدكتور نور الدين صمود عديد الجوائز وكُرِّم في العديد من المحافل الأدبية الوطنية والدولية منها جائزة الجامعة اللبنانية سنة 1959 وجائزة الدولة التقديرية سنة 1970 وجائزة احسن نشيد وطني تلفزيوني سنة 1976 وجائزة وزارة الشؤون الثقافية سنة 1982 وغيرها.