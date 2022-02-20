دورة مرسيليا للتنس : الروسي روبليف يحقق اللقب التاسع في مسيرته


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 22:33 قراءة: 0 د, 26 ث
      
حقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعا عالميا، لقبه التاسع في مسيرته الاحترافية بتتويجه يوم الأحد بدورة مرسيليا الفرنسية على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع بعد مباراة قوية في النهائي انتهت بنتيجة 7-5 و7-6.

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وهذا اللقب الأول لروبليف في العام الحالي والأول منذ تتويجه في روتردام الهولندية في مارس الماضي كان الوحيد له في 2021.
وثأر الروسي من الكندي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي لدورة روتردام الأسبوع الماضي في طريقه إلى اللقب الأول في مسيرته في تسع محاولات.
وعزز روبليف مواجهاته المباشرة مع أوجيه-ألياسيم (21 عاما) إلى 3-1.

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