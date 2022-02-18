وزير الاقتصاد والتخطيط وسفير مصر بتونس يدعوان الى تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لبناء شراكات استراتيجية


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 19:37 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دعا كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وسفير مصر بتونس ايهاب فهمي ، الجمعة، الى تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لبناء شراكات إستراتيجية على المستوى المحلي وكذلك الإقليمي والتوجه في إطارها نحو الأسواق الواعدة وخاصة منها الأسواق الإفريقية.

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وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، سبل التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى الإستثمار في الإتجاهين وبعث المشاريع المشتركة، مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص في كل من تونس ومصر في تنشيط التبادل التجاري والإستثمار في إطار التكامل بين الجانبين خاصة في القطاعات الواعدة

وشدد الطرفان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على عراقة ومتانة العلاقات الثنائية، والحرص المشترك والرغبة في الإرتقاء بالتعاون الإقتصادي إلى أفضل المراتب في ضوء ما هو متاح من إمكانيات وفرص حقيقية لإرساء شركات مثمرة تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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