كاس رابطة الابطال - شباب بلوزداد - الترجي التونسي - تصريحات ما قبل المباراة

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قال راضي الجعايدي مدرب الترجي التونسي اليوم في ندوة صحفية ان غياب الجمهور عن مباراة يوم غد مع شباب بلوزداد يمكن ان يكون له انعكاس سلبي على اداء الفريق الجزائري لكن في كل الحالات فان المباراة مرشحة لمزيد من الحماس والتنافس بين الفريقين.واضاف ان الترجي يعرف فريق شباب بلوزداد جيدا و سبق له ان ازاحه من التصفيات سابقا لكن لقاء يوم غد هو موعد اخر.وعن اللاعب عبد القادر بدران قال راضي الجعايدي انه سيغيب باعتبار انه يعالج من اصابة وان هناك نخبة من المعوضين جاهزين للعب مكانه.وصرح اللاعب محمد امين بن حميدة من جهته ان المباراة ستكون بمثابة دربي مغاربي وان فريق الترجي جاهز ذهنيا وتكتيكيا لخوض المباراة .ومن جهته قال مدرب شباب بوزداد ماركوس باكيتا في ندوة صحفية اليوم "ان فريق شباب بلوزداد لم يهدر نقطتين في تونس عندما تعادل مع النجم الساحلي في الجولة الاولى مبينا انه "عندما تكسب نقطة خارج ملعبك يعتبر ذلك نتيجة ايجابية . اعتقد اننا لعبا ضد فريق جيد في تونس وخرجنا بنتيجة التعادل رغم اهدار ضربة جزاء ي اخر اللقاء . وسيكون ذلك عبرة لللاعبين في المقابلات الموالية لمزيد التركيز".واضاف " ان اللعب غدا على ملعب 5 جويلية بالجزائر على خلاف العادة لا يطرح اشكالا بالنسبة للفريق خاصة وان ارضيته جيدة وهي افضل من الملعب الذي خضنا فيه المباراة مع النجم الساحلي في تونس مضيفا من ناحية اخرى ان اللعب بلا جمهور هو سلاح ذو حدين لان غياب الجمهور يقلل من الضغط على اللاعبين رغم اننا كنا نامل خوض اللقاء بحضور الجمهور ليشجع فريقه ".ولاحظ باكيتا ان الضغط سيكون مسلطا على الترجي التونسي المطالب بالفوز للحفاظ على مركز الصدارة في مجموعته خاصة بعد ان فاز في مباراته الاولى برباعية . وهو يعرف ان هزيمته في مباراة يوم غد ستفقذه مركزه الاول .