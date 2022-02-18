بطولة الرابطة الأولى: مباريات حماسية في جولة منقوصة

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تعود بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد توقف طويل تجاوز الشهرين، الى سالف نشاطها، يومي السبت والاحد، بإقامة مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، التي ستكون منقوصة من ثلاث مقابلات بسبب الالتزامات القارية لكل من الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والتي ستشهد عودة الجماهير الى الملاعب بعد تحسن الوضع الصحي في تونس.وتتضمن هذه الجولة مقابلات على درجة كبيرة من الحماس والتشويق بسبب رهان بعض الفرق على التموقع في المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة لمرحلة التتويج وحرص البعض الآخر على التدارك والابتعاد عن شبح تفادي النزول.ففي المجموعة الأولى، يلاقي النادي الرياضي البنزرتي على ملعب 15 أكتوبر اتحاد تطاوين في مسعى للخروج بالنقاط الثلاث وفضّ الشراكة مع الضيوف الذين يتقاسمون معهم المركز الرابع برصيد 10 نقاط من جهة، والثأر لهزيمة مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 1 من جهة أخرى.أما الفريق الزائر اتحاد تطاوين فسيحرص مع مدربه الجديد شكري الخطوي على العودة الى الديار بنتيجة إيجابية تبقي على آماله في انهاء المرحلة الأولى من البطولة ضمن افضل مرتبة ممكنة.وفي ملعب حمام الأنف يستضيف فريق المكان ومتذيل المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة في مباراة شعارها لأبناء بوقرنين "لا شيء غير الانتصار" من أجل تحقيق الفوز الثاني في الموسم ومواصلة مرحلة الانقاذ بقيادة المدرب المخضرم الحبيب الماجري.وفي المقابل سيحاول فريق اتحاد بن قردان تحقيق نتيجة ايجابية خارج القواعد تمكنه من مواصلة طريقه نحو انهاء المرحلة الاولى في احدى المراكز الثلاثة الاولى المرشحة لمجموعة التتويج.وفي المجموعة الثانية، يحل الاتحاد الرياضي المنستيري متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة ضيفا على هلال الشابة صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط في مهمة لن تكون سهلة لأبناء المدرب فوزي البنزرتي الطامح خلال هذا الموسم الى تحقيق انجاز تاريخي مع فريقه الأم وتعزيز خزينته كأكثر المدربين التونسيين تتويجا بالألقاب.وسيدخل نادي عاصمة الرباط المباراة من أجل تحقيق الانتصار السادس، في حين سيعمل هلال الشابة بقيادة مدربه الفرنسي برتران مارشان على تحقيق فوزه الثالث في الموسم والحاق منافسه هزيمته الاولى من جهة ودعم حظوظه في المراهنة على المركز الثالث من جهة ثانية.وفي المهدية، سيكون ملعب أحمد خواجة مسرحا لقمة لقاءات المجموعة الثانية بين مستقبل الرجيش صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط والنادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة في مباراة سيشتد فيها التنافس من كلا الفرقين اذ سيبحث ابناء المدرب فريد بن بلقاسم عن تحقيق الفوز الذي يمكنهم من افتكاك المركز الثالث من منافسهم فيما سيعمل ابناء المدرب منتصر الوحيشي على تحقيق فوزهم الرابع والبقاء على اقرب مسافة ممكنة من المتصدر.وفي ملعب بوجمعة الكميتي، يلاقي الأولمبي الباجي صاحب المركز الخامس برصيد 7 نقاط فريق الترجي الجرجيسي الذي يحتل المركز الاخير برصيد 4 نقاط، في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.وسيسعى الفريق المحلي تحت قيادة مدربه الجديد سعيد السايبي الى الظفر بنقاط الفوز من اجل مزيد التقدم في سلم الترتيب فيما سيبذل الفريق الضيف قصارى الجهد في سبيل تحقيق فوزه الاول في الموسم وتحقيق انطلاقة جديدة تمكنه من مواصلة طريقه بمعنويات مرتفعة في صراع البقاء ضمن مصاف النخبة.السبت 19 فيفري 2022في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعيفي ملعب حمام الأنفنادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيفالأربعاء 2 مارس 2022في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - أمل حمام سوسةالخميس 3 مارس 2022في ملعب المتلوينجم المتلوي - النادي الصفاقسيفي ملعب الشابةهلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق اللهالأحد 20 فيفري 2022في ملعب باجةالأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشانفي ملعب أحمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش – ا لنادي الافريقي امير العياديفي ملعب حمام سوسةالنجم الساحلي - مستقبل سليمان