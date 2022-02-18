بطولة الرابطة الأولى: مباريات حماسية في جولة منقوصة

تعود بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد توقف طويل تجاوز الشهرين، الى سالف نشاطها، يومي السبت والاحد، بإقامة مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، التي ستكون منقوصة من ثلاث مقابلات بسبب الالتزامات القارية لكل من الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والتي ستشهد عودة الجماهير الى الملاعب بعد تحسن الوضع الصحي في تونس.
وتتضمن هذه الجولة مقابلات على درجة كبيرة من الحماس والتشويق بسبب رهان بعض الفرق على التموقع في المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة لمرحلة التتويج وحرص البعض الآخر على التدارك والابتعاد عن شبح تفادي النزول.
ففي المجموعة الأولى، يلاقي النادي الرياضي البنزرتي على ملعب 15 أكتوبر اتحاد تطاوين في مسعى للخروج بالنقاط الثلاث وفضّ الشراكة مع الضيوف الذين يتقاسمون معهم المركز الرابع برصيد 10 نقاط من جهة، والثأر لهزيمة مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 1 من جهة أخرى.
أما الفريق الزائر اتحاد تطاوين فسيحرص مع مدربه الجديد شكري الخطوي على العودة الى الديار بنتيجة إيجابية تبقي على آماله في انهاء المرحلة الأولى من البطولة ضمن افضل مرتبة ممكنة.
وفي ملعب حمام الأنف يستضيف فريق المكان ومتذيل المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة في مباراة شعارها لأبناء بوقرنين "لا شيء غير الانتصار" من أجل تحقيق الفوز الثاني في الموسم ومواصلة مرحلة الانقاذ بقيادة المدرب المخضرم الحبيب الماجري.
وفي المقابل سيحاول فريق اتحاد بن قردان تحقيق نتيجة ايجابية خارج القواعد تمكنه من مواصلة طريقه نحو انهاء المرحلة الاولى في احدى المراكز الثلاثة الاولى المرشحة لمجموعة التتويج.
وفي المجموعة الثانية، يحل الاتحاد الرياضي المنستيري متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة ضيفا على هلال الشابة صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط في مهمة لن تكون سهلة لأبناء المدرب فوزي البنزرتي الطامح خلال هذا الموسم الى تحقيق انجاز تاريخي مع فريقه الأم وتعزيز خزينته كأكثر المدربين التونسيين تتويجا بالألقاب.
وسيدخل نادي عاصمة الرباط المباراة من أجل تحقيق الانتصار السادس، في حين سيعمل هلال الشابة بقيادة مدربه الفرنسي برتران مارشان على تحقيق فوزه الثالث في الموسم والحاق منافسه هزيمته الاولى من جهة ودعم حظوظه في المراهنة على المركز الثالث من جهة ثانية.
وفي المهدية، سيكون ملعب أحمد خواجة مسرحا لقمة لقاءات المجموعة الثانية بين مستقبل الرجيش صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط والنادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة في مباراة سيشتد فيها التنافس من كلا الفرقين اذ سيبحث ابناء المدرب فريد بن بلقاسم عن تحقيق الفوز الذي يمكنهم من افتكاك المركز الثالث من منافسهم فيما سيعمل ابناء المدرب منتصر الوحيشي على تحقيق فوزهم الرابع والبقاء على اقرب مسافة ممكنة من المتصدر.
وفي ملعب بوجمعة الكميتي، يلاقي الأولمبي الباجي صاحب المركز الخامس برصيد 7 نقاط فريق الترجي الجرجيسي الذي يحتل المركز الاخير برصيد 4 نقاط، في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وسيسعى الفريق المحلي تحت قيادة مدربه الجديد سعيد السايبي الى الظفر بنقاط الفوز من اجل مزيد التقدم في سلم الترتيب فيما سيبذل الفريق الضيف قصارى الجهد في سبيل تحقيق فوزه الاول في الموسم وتحقيق انطلاقة جديدة تمكنه من مواصلة طريقه بمعنويات مرتفعة في صراع البقاء ضمن مصاف النخبة.
وفيما يلي تذكير بمقابلات الجولة التي ستنطلق على الساعة الثانية ظهرا:
--المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيف
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
-- المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشان
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش – ا لنادي الافريقي امير العيادي
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
وتتضمن هذه الجولة مقابلات على درجة كبيرة من الحماس والتشويق بسبب رهان بعض الفرق على التموقع في المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة لمرحلة التتويج وحرص البعض الآخر على التدارك والابتعاد عن شبح تفادي النزول.
ففي المجموعة الأولى، يلاقي النادي الرياضي البنزرتي على ملعب 15 أكتوبر اتحاد تطاوين في مسعى للخروج بالنقاط الثلاث وفضّ الشراكة مع الضيوف الذين يتقاسمون معهم المركز الرابع برصيد 10 نقاط من جهة، والثأر لهزيمة مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 1 من جهة أخرى.
أما الفريق الزائر اتحاد تطاوين فسيحرص مع مدربه الجديد شكري الخطوي على العودة الى الديار بنتيجة إيجابية تبقي على آماله في انهاء المرحلة الأولى من البطولة ضمن افضل مرتبة ممكنة.
وفي ملعب حمام الأنف يستضيف فريق المكان ومتذيل المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة في مباراة شعارها لأبناء بوقرنين "لا شيء غير الانتصار" من أجل تحقيق الفوز الثاني في الموسم ومواصلة مرحلة الانقاذ بقيادة المدرب المخضرم الحبيب الماجري.
وفي المقابل سيحاول فريق اتحاد بن قردان تحقيق نتيجة ايجابية خارج القواعد تمكنه من مواصلة طريقه نحو انهاء المرحلة الاولى في احدى المراكز الثلاثة الاولى المرشحة لمجموعة التتويج.
وفي المجموعة الثانية، يحل الاتحاد الرياضي المنستيري متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة ضيفا على هلال الشابة صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط في مهمة لن تكون سهلة لأبناء المدرب فوزي البنزرتي الطامح خلال هذا الموسم الى تحقيق انجاز تاريخي مع فريقه الأم وتعزيز خزينته كأكثر المدربين التونسيين تتويجا بالألقاب.
وسيدخل نادي عاصمة الرباط المباراة من أجل تحقيق الانتصار السادس، في حين سيعمل هلال الشابة بقيادة مدربه الفرنسي برتران مارشان على تحقيق فوزه الثالث في الموسم والحاق منافسه هزيمته الاولى من جهة ودعم حظوظه في المراهنة على المركز الثالث من جهة ثانية.
وفي المهدية، سيكون ملعب أحمد خواجة مسرحا لقمة لقاءات المجموعة الثانية بين مستقبل الرجيش صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط والنادي الافريقي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة في مباراة سيشتد فيها التنافس من كلا الفرقين اذ سيبحث ابناء المدرب فريد بن بلقاسم عن تحقيق الفوز الذي يمكنهم من افتكاك المركز الثالث من منافسهم فيما سيعمل ابناء المدرب منتصر الوحيشي على تحقيق فوزهم الرابع والبقاء على اقرب مسافة ممكنة من المتصدر.
وفي ملعب بوجمعة الكميتي، يلاقي الأولمبي الباجي صاحب المركز الخامس برصيد 7 نقاط فريق الترجي الجرجيسي الذي يحتل المركز الاخير برصيد 4 نقاط، في مباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وسيسعى الفريق المحلي تحت قيادة مدربه الجديد سعيد السايبي الى الظفر بنقاط الفوز من اجل مزيد التقدم في سلم الترتيب فيما سيبذل الفريق الضيف قصارى الجهد في سبيل تحقيق فوزه الاول في الموسم وتحقيق انطلاقة جديدة تمكنه من مواصلة طريقه بمعنويات مرتفعة في صراع البقاء ضمن مصاف النخبة.
وفيما يلي تذكير بمقابلات الجولة التي ستنطلق على الساعة الثانية ظهرا:
--المجموعة الأولى:
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين هيثم القصعي
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - اتحاد بنقردان امير الوصيف
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - أمل حمام سوسة
الخميس 3 مارس 2022
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
-- المجموعة الثانية
السبت 19 فيفري 2022
في ملعب الشابة
هلال الشابة - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
الأحد 20 فيفري 2022
في ملعب باجة
الأولمبي الباجي - الترجي الجرجيسي عامر شوشان
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش – ا لنادي الافريقي امير العيادي
الأربعاء 2 مارس 2022
في ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
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