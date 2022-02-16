تظاهرة أيام الصورة الفوتوغرافية بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار من 22 إلى 28 فيفري

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"الصورة تساوي ألف كلمة"، هو شعار الدورة الأولى لتظاهرة "أيام الصورة الفوتوغرافية" التي ستقام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار من 22 إلى 28 فيفري الجاري.وتتضمن هذه التظاهرة التي تقام في إطار مشروع IPSI COMJED ، معرض صور ومداخلات علمية وحلقات نقاش.كما سيتم بالمناسبة تنظيم مسابقة وطنية في التصوير الفوتوغرافي بعد تجميع الأعمال التي تم إرسالها على منصة الإرسالية الالكترونية wetransfer.com على البريد الإلكتروني JDF.IPSI@gmail.comوتهدف هذه التظاهرة إلى فسح المجال الى المصورين الشبان والمحترفين لتبادل خبراتهم وتصوراتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي.