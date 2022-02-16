تظاهرة أيام الصورة الفوتوغرافية بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار من 22 إلى 28 فيفري


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 22:35 قراءة: 0 د, 25 ث
      
"الصورة تساوي ألف كلمة"، هو شعار الدورة الأولى لتظاهرة "أيام الصورة الفوتوغرافية" التي ستقام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار من 22 إلى 28 فيفري الجاري.
وتتضمن هذه التظاهرة التي تقام في إطار مشروع IPSI COMJED ، معرض صور ومداخلات علمية وحلقات نقاش.
...

كما سيتم بالمناسبة تنظيم مسابقة وطنية في التصوير الفوتوغرافي بعد تجميع الأعمال التي تم إرسالها على منصة الإرسالية الالكترونية wetransfer.com على البريد الإلكتروني JDF.IPSI@gmail.com

وتهدف هذه التظاهرة إلى فسح المجال الى المصورين الشبان والمحترفين لتبادل خبراتهم وتصوراتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي.
..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241182



  1.86% (191917 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 فيفري 2022 | 15 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:02 15:35 12:40 07:07 05:40
Babnet
14°
 Babnet16° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-817°-1320°-1322°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    23535,9

  • (16 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27593 DT        1$ =2,88736 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 fev)   731,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   