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لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين للتنس متقدما على الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف في أحدث ترتيب صادر اليوم الإثنين الذي حافظ فيه التونسي مالك الجزيري على مركزه 303 عالميا.وسيواجه مالك الجزيري يوم الثلاثاء الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تراجع بمرتبة واحدة في الترتيب الجديد ليصبح في المركز 47 عالميا وذلك في الدور الاول لبطولة قطر المفتوحة التي تقام على ملاعب الدوحة من 14 الى 20 فيفري الجاري.وكان الجزيري تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة قطر لدخول الجدول الرئيسي.عالميا، من الممكن ان ينهي الروسي دانييل مدفيديف هيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي اعتبارا من 28 فيفري المقبل حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين 21 و26 الحالي).وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي أو في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الاماراتية.كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولىالصربي نوفاك ديوكوفيتش 10875 نقطةالروسي دانييل مدفيديف 9635 نقطةالألماني ألكسندر زفيريف 7865 نقطةاليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7355 نقطةالإسباني رافايل نادال 6875 نقطةالإيطالي ماتيو بيريتيني 5018 نقطةالروسي أندري روبليف 4700 نقطةالنرويجي كاسبر رود 4065 نقطةالكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 4018 نقطةالإيطالي يانيك سينر 3429 نقطة