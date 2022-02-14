لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين للتنس متقدما على الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف في أحدث ترتيب صادر اليوم الإثنين الذي حافظ فيه التونسي مالك الجزيري على مركزه 303 عالميا.
وسيواجه مالك الجزيري يوم الثلاثاء الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تراجع بمرتبة واحدة في الترتيب الجديد ليصبح في المركز 47 عالميا وذلك في الدور الاول لبطولة قطر المفتوحة التي تقام على ملاعب الدوحة من 14 الى 20 فيفري الجاري.
وكان الجزيري تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة قطر لدخول الجدول الرئيسي.
عالميا، من الممكن ان ينهي الروسي دانييل مدفيديف هيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي اعتبارا من 28 فيفري المقبل حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين 21 و26 الحالي).
وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي أو في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الاماراتية.
كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.
ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى
تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:
الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10875 نقطة
الروسي دانييل مدفيديف 9635 نقطة
الألماني ألكسندر زفيريف 7865 نقطة
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7355 نقطة
الإسباني رافايل نادال 6875 نقطة
الإيطالي ماتيو بيريتيني 5018 نقطة
الروسي أندري روبليف 4700 نقطة
النرويجي كاسبر رود 4065 نقطة
الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 4018 نقطة
الإيطالي يانيك سينر 3429 نقطة
وسيواجه مالك الجزيري يوم الثلاثاء الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تراجع بمرتبة واحدة في الترتيب الجديد ليصبح في المركز 47 عالميا وذلك في الدور الاول لبطولة قطر المفتوحة التي تقام على ملاعب الدوحة من 14 الى 20 فيفري الجاري.
وكان الجزيري تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة قطر لدخول الجدول الرئيسي.
عالميا، من الممكن ان ينهي الروسي دانييل مدفيديف هيمنة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حطم الرقم القياسي بتربعه لعامين على عرش التصنيف العالمي اعتبارا من 28 فيفري المقبل حيث من المقرر أن ينافس ديوكوفيتش في دورة دبي ومدفيديف في دورة أكابولكو المكسيكية في الأسبوع نفسه (بين 21 و26 الحالي).
وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش أو في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي أو في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الاماراتية.
كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.
ولم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى
تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:
الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10875 نقطة
الروسي دانييل مدفيديف 9635 نقطة
الألماني ألكسندر زفيريف 7865 نقطة
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7355 نقطة
الإسباني رافايل نادال 6875 نقطة
الإيطالي ماتيو بيريتيني 5018 نقطة
الروسي أندري روبليف 4700 نقطة
النرويجي كاسبر رود 4065 نقطة
الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 4018 نقطة
الإيطالي يانيك سينر 3429 نقطة
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