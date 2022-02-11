الرابطة الأولى الجزائرية : خالد بن يحي يقود مولودية الجزائر للفوز على شبيبة القبائل 1-صفر

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قاد المدرب التونسي خالد بن يحي فريقه مولودية الجزائر للفوز امس بملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو (الجزائر) على مضيفه فريق شبيبة القبائل الذي يشرف عليه مواطنه عمار السويح بنتيجة هدف لصفر (الشوط الأول: 0-0) , لحساب مباراة متاخرة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى الجزائرية لكرة القدم .وسجل الهدف الوحيد في اللقاء من قبل اللاعب حمزة زايدي في الدقيقة ال78 لصالح المولودية.وصعد مولودية الجزائرالى المرتبة الرابعة (30 نقطة) بمعية الجار اتحادالجزائر ووفاق سطيف الذي يدربه نبيل الكوكي , بينما تجمد رصيد الشبيبة في المرتبة التاسعة ب25 نقطة.ولحساب لقاء متاخر ثان , تغلب نادي بارادو يوم الأربعاء على مضيفه سريع غليزان بثنائية نظيفة (2-0).1. شباب بلوزداد 36 172. شبيبة الساورة 32 173. نادي بارادو 31 164. اتحاد الجزائر 30 17--. وفاق سطيف 30 17--. مولودية الجزائر 30 167. شباب قسنطينة 29 178. اتحاد بسكرة 28 179. شبيبة القبائل 25 1610. أمل الأربعاء 21 1711. أولمبي الشلف 20 1712. نجم مقرة 19 1713. مولودية وهران 18 1714. هلال شلغوم العيد 16 1715. نصر حسين داي 14 17--. أولمبي المدية 14 1717. سريع غليزان 13 1718. وداد تلمسان 9 17.