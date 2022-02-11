قابس: النظر خلال جلسة عمل في معالجة العجز الهيكلي في موازنة مياه الشرب


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 14:47 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تعاني موازنة مياه الشرب بولاية قابس من عجز هيكلي من المنتظر ان يترواح خلال الصائفة القادمة بين 220 و250 لترا في الثانية، وقد تسبب هذا العجز في حدوث اضطرابات متكررة في التزود بمياه الشرب بالعديد من مناطق الجهة وخاصة منها المناطق العليا، ومثل هذا الملف محور اهتمام جلسة العمل الموسعة التى انعقدت امس الخميس بمقر الولاية

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وتم خلال الجلسة التى اشرف عليها المعتمد الاول للولاية صابر البنبلي وحضرتها الاطراف المعنية بالملف، النظر في السبل الكفيلة بمعالجة العجز الحاصل في موازنة مياه الشرب بما يمكن المواطنين من التزود بشكل منتظم من هذه المادة الحيوية.

ومن بين ما تم الاتفاق بشانه في جلسة العمل، التسريع في انجاز البئر العميقة المبرمجة بواحة الحامة من قبل مندوبية الفلاحة والبئرين المبرمجتين من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتسريع في تجهيز بئري الديسة ببوشمة من معتمدية قابس الغربية وبئر سيدي داود بقابس المدينة المخصصتين للري الفلاحي.
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كما تم التأكيد على التسريع باستكمال اشغال محطة تحلية مياه البحر بالزارات ومشاريع الاقتصاد في الماء المبرمجة من قبل المجمع الكيميائي التونسي، والاتفاق على تكوين لجنة مضيقة تتولى متابعة ملف مياه الشرب وتعمل على معالجة كل الاشكاليات المطروحة في هذا المجال.

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