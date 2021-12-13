قيس سعيد يعلن تنظيم استشارة شعبية وتواصل تعليق البرلمان الي تاريخ اجراء انتخابات جديدة يوم 17 ديسمبر 2022

أولا: الابقاء على المجلس النيابي معلقا الي تاريخ تنظيم انتخابات جديدةثانيا:تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جانفي 2022 والاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022ثالثا: تتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها التأليف بين مختلف المقترحات والاجاباترابعا: يتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية وذلك الي جانب اصلاحات اخرى تتعلق بتنظيم الانتخاباتخامسا: تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم17 ديسمبر 2022سادسا: سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ سنة 2012سابعا: محاكمة كل الذين اجرموا في حق الشعب التونسي