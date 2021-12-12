القيروان: انطلاق دراسات مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي ب40 عمادة من ولاية القيروان والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وات - افاد المندوب الجهوي للفلاحة بولاية القيروان مراد بن عمر ان الدراسات الخاصة بمشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد انطلقت مؤخرا وستشمل 40 عمادة ب 7 معتمديات من ولاية القيروان



واضاف في تصريح ل(وات) ان هذه الدراسات تهم جانبين احدهما يهم البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بهذ العمادات وهو يهم المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان اما الجانب الثاني فيشمل الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان والاتحاد الجهوي للتضامن والذي يتصل بخلق موارد عيش وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمتساكني المناطق الريفية من العائلات محدودة الدخل والمعوزة بهذه العمادات



وفيما يتعلق بالجانب الذي تسهر على تنفيذه المندوبية الجهوية للفلاحة افاد بن عمر انه تم الانطلاق في انجاز الدراسات المتعلقة بتهيئة 3 مناطق سقوية بكل من الحيثية والنقاقطة 1، والنقاقطة وبمشروعين للماء الصالح للشراب في قصر لمسة والوسلاتية الى جانب مشروعين اخرين للتزويد بالماء الصالح للشراب بمنطقة العريبة والدبابشة



واشار الى انه في اطار زيارة وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي يؤديها الى ولاية القيروان من 7 الى 13 ديسمبر الجاري تم زيارة منطقة السودان 1 والسودان 2 والسودان 3 من عمادة السرجة بمعتمدية حاجب العيون وهي احدى المناطق التي تم تشخيصها من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وفرع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالقيروان، قصد الانطلاق في تنفيذ المشروع وسيتم اعتمادها كتجربة نموذجية في انتظار تعميمها على بقية العمادات



وبين المندوب الجهوي للفلاحة ان هذه التجربة تندرج ضمن مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني الممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بكلفة 153 مليون دينار وهو يهم 40 عمادة ب7 معتمديات وهي العلا وحفوز وحاجب العيون والشبيكة والسبيخة وعين جلولة والوسلاتية مضيفا ان هذا المشروع هو حاليا في مرحلة الدراسات، ويمتد على فترة 6 سنوات ليتنهي سنة 2027



وتتمثل الاهداف المنتظرة من هذا المشروع، وفق نفس المصدر في تحسين الظروف المعيشية والمادية ل 75 بالمائة من النساء بالمنطقة وتزويد حوالي 4300 عائلة بالماء الصالح للشراب ودخول 29 منظومة انتاج في شراكة بين القطاع العام والخاص



ومن جانبه افاد المتصرف في الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بالقيروان عدنان الصيد في تصريح ل(وات) ان المشروع يهدف الى خلق موارد رزق ل 2800 عائلة من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بقيمة 38 مليون دينار



واضاف ان مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني انطلق حاليا في مرحلته الاولى بانجاز الدراسات وسينطلق الانجاز الفعلي بداية من سنة 2022 مشيرا الى انه سيتم مرافقة المستفيدين من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ببعث مشاريع موارد رزق واحاطتهم في كامل مراحل بعث مشاريعهم الخاصة



ويشار الى انه تمت المصادقة على مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني من قبل مجلس نواب الشعب في افريل 2021 وهو ممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للامم المتحدة ويهدف الى الحد من الفقر في الوسط الريفي في ولاية القيروان.



