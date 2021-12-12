بن عروس: انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج

وات - انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج وسط إجراءات تنظيمية محكمة بمختلف مراكز ومكاتب الاقتراع الموضوع على ذمة الناخبين وفي ظل الاحترام الكامل للبروتوكولات الصحية المعتمدة.



وفتحت مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع الموضوعة على ذمة المقترعين في حدود الساعة الثامنة صباحا، بعد أن تم تأمين مختلف المواد الانتخابية لمختلف المراكز منذ الليلة الماضية، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس إيناس الجليدي (وات).



وتجري عملية الاقتراع بسلاسة في مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع التي تم تركيزها بمختلف مناطق الجهة والتي تتوزع على 17 مركزا و104 مكاتب



وجرت يوم أمس السبت عملية اقتراع الامنيين والعسكريين لهذه الانتخابات، وكانت نسبة المشاركة للسلكين في حدود 1 فاصل 2 بالمائة



يذكر ان الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية المروج ترشحت لها ثلاث قائمات انتخابية اثنتان مستقلتان هما كل من قائمة "مروج الغد" و"المروج تريد" وقائمة حزبية واحدة وهي قائمة حزب حركة النهضة ويقدر عدد المقترعين المسجلين بنحو 57 الف مقترع.



