بورصة تونس تواصل تدحرجها متأثرة من قتامة المشهد العام

تواصل بورصة تونس تدحرجها متأثرة من قتامة المشهد العام والتوجّه السيىء لأغلب المؤشرات القطاعية. وفقد المؤشر المرجعي للبورصة توننداكس نسبة 0،7 بالمائة من قيمته ليتراجع دون مستوى 7000 نقطة (6972،69 نقطة)، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وأظهر المؤشر، قبل أقل من شهر من نهاية السنة، أداء بالكاد يكون إيجابيا من خلال تسجيل زيادة بنسبة 1،3 بالمائة منذ بداية السنة ذاتها.



واتسم الأسبوع (من 6 حتى 10 ديسمبر 2021) بتباطىء واضح لنسق المبادلات مقارنة بالأسبوع المنقضي ليراكم مبادلات بقيمة 10،9 مليون دينار، فقط، بسبب، أيضا الهدوء الملحوظ على مستوى تبادل الكتل. وبالفعل فقد تمّ تبادل كتلة أسهم واحدة تعلّقت بالتجاري بنك وجذبت معاملات بقيمة 2،5 مليون دينار.



وكان أفضل أداء من نصيب سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطيّة. ودون أن يكون محل تبادل شهد السهم زيادة في سعره بنسبة 13،1 بالمائة لينهي الاسبوع عند 1،810 دينار. وتمكن منتج الاطارات من خوض، منذ بداية سنة 2021، سباق حقيقي اذ تمكن من مضاعفة، تقريبا، من رسملته على مستوى البورصة الى حدود 8 مليون دينار.



وأنهى سهم الشركة التونسيّة للبنك الأسبوع على نحو متفائل. وسجل السهم ارتفاعا في سعره بنسبة 5،2 بالمائة (2،630 دينار) مع جذب معاملات بقيمة 358 ألف دينار.



وعاد أضعف أداء لسهم سرفيكوم اذ تراجع سعره بنسبة 11،6 بالمائة (1،750 د) وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز 10 آلاف دينار. يذكر أن مجموعة سرفيكوم أعلنت خلال الاسبوع الجاري أنّها خسرت دعوتها القضائية ضد صندوق الاستثمار الامريكي "جي أي أم".



وتصدر سهم التجاري بنك قائمة الأسهم الأكثر تبادلا بعد استحواذه على 2،7 مليون دينار من المعاملات الجملية خلال الاسبوع. وأنهى السهم، الأسبوع، بنسق سلبي إذ فقد 1،4 بالمائة من قيمته ليبلغ مستوى 30 دينارا.



