جندوبة: تطور بأكثر من 400 بالمائة في المؤشرات السياحية بطبرقة-عين دراهم خلال شهر نوفمبر

وات - ناهز عدد الوافدين على الوحدات الفندقية بالمنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم خلال شهر نوفمبر المنقضي 13200 حريف مقابل اقل من 2600 حريف خلال نفس الشهر من السنة المنقضية، وهو ما يمثل زيادة لا تقل عن 413 بالمائة.



وقد بلغ عدد الليالي المقضاة لذات الشهر 23822 ليلة مقابل 4867 ليلة في نفس الفترة من السنة المنقضية أي بنسبة زيادة فاقت 385 بالمائة.



وسجلت حصيلة الوافدين على المنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى موفى شهر نوفمبر من السنة الجارية تطورا لافتا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، وفق ما جاء في تقرير أعدته المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة.



وكشف هذا التقرير أن عدد السياح الوافدين على النزل بمختلف اصنافها فاق 120 ألف سائح مقابل 83 ألف خلال ذات الفترة من السنة المنقضية أيا بزيادة بأكثر من 44 بالمائة.



وشهد كذلك عدد الليالي المقضاة بالوحدات السياحية بكل من طبرقة وعين دراهم خلال نفس الفترة تطورا هاما إذ بلغ أكثر من 249 ألف ليلة مقابل نحو 179 ألف ليلة خلال ذات الفترة من السنة المنقضية أي بزيادة فاقت 39 بالمائة.



وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى المرواني، في تصريح ل(وات) أن من بين العوامل التي ساهمت في تطور المؤشرات السياحية في الجهة تراجع حدة الازمة الوبائية وتأخرها النسبي في الولاية وما توخته المؤسسات السياحية من إجراءات وقائية.



كما أكد المندوب الجهوي على ما تزخر به الجهة من منتجات سياحية متنوعة تم الاستناد إليها للخروج الطابع المألوف والتقليدي المتعلق بالسياحة الفندقية الى السياحة الجبلية والبيئية والرياضية والاستشفائية وسياحة الصيد، إضافة إلى ما شهدته منطقة طبرقة وعين دراهم من إقامة عدد من الملتقيات والبطولات الوطنية والدوية.



