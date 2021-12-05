قفصة: إجراء مائة عمليّة في جراحة طبّ العيون بمستشفى قفصة في إطار قافلة صحّية تحت شعار "مُخيّم العيون"

أجرى فريق طبّي مختصّ في طبّ وجراحة العيون، يوم الأحد، دفعة جديدة من العمليّات الجراحية على عدد من المرضى أصيلي ولاية قفصة، في إطار قافلة صحّية مجانية وُضعت تحت شعار "مُخيّم العيون".



وحسب رئيس نادي البصر للمغرب العربي الطبيب المختص في طبّ وجراحة العيون عمر باللطيف، قام فريق يتكوّن من ستّة أطبّاء في إختصاص طبّ وجراحة العيون، يومي السبت والاحد، بإجراء عمليّات جراحية مجانية بقسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بمدينة قفصة، لإزالة الماء الابيض وزرع عدسات لفائدة مائة (100) مريض من مختلف أرجاء الولاية.



وأضاف في تصريح ل(وات) أنّ نشاط الأطبّاء القادمين كلّهم من العاصمة، يندرج في إطار عمل تطوّعي يقوم به "نادي البصر" بالشراكة مع مكتب تونس للجمعية الكويتية "العون المباشر" وجمعية "غمراسن للتواصل"، لمساعدة المستشفى الجهوي بقفصة على مواجهة إفتقاره لأطباء في إختصاص طبّ وجراحة العيون، وعلى مساعدة المرضى غير القادرين على المداواة في القطاع الخاص ويحتاجون إلى إجراء عمليّات جراحية.



ويفتقر المستشفى الجهوي بقفصة منذ أكثر من عام لأطبّاء في إختصاص طبّ وجراحة العيون، حسب ما أكّده المدير الجهوي للصحة سالم ناصري، الذي أضاف أنّه في الظرف الحالي ولمواجهة هذا الفراغ، فإنّ بعض أطبّاء القطاع الخاص يؤمنون تطوّعا، عيادات خارجية لفائدة المرضى بمعدّل مرّة في الأسبوع .



وبيّن الناظر بقسم طب العيون بمستشفى قفصة والناشط ب"نادي البصر" عز الدين أحمد، أنّ النادي ينظم من وقت لآخر، وبالشراكة مع جمعيات أخرى، قوافل طبّية تطوّعية يقوم خلالها الأطباء بتدخلات طبّية لفائدة مرضى الجهة من عيادات وعمليّات جراحية وزرع عدسات وخاصة لفائدة المرضى محدودي الدخل.



وإستقبل قسم طبّ العيون بمستشفى قفصة خلال السنة الجارية 2021، أربع قوافل طبّية مختصّة في طبّ وجراحة العيون، منها قافلتان نظّمها "نادي البصر للمغرب العربي" بالتعاون مع مكتب تونس للجمعية الكويتية "العون المباشر" و جمعية "غمراسن للتواصل".



وتزامنا مع التدخلات الطبّية الجراحية بمستشفى قفصة، لفتت المسؤولة بقسم الصحة والتعليم بمكتب تونس للجمعية الكويتية "العون المباشر" عبير الرايس، أن الجمعية قامت بتوزيع مساعدات على عدد من العائلات المعوزة والأرامل، بهدف مساعدتها على بعث موارد رزق في مجالي صنع الفخّار وتربية الماشية والأبقار، وإستفاد بها ثلاثون منتفعا من معتمديتي السند وبلخير.





