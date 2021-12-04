الكرة الطائرة- بطولة القسم الوطني أ: نتائج الجولة التاسعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، والتي دارت اليوم السبت:





المجموعة الأولى



في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد

سعيدية سيدي بوسعيد - الترجي الرياضي التونسي 0 - 3



في قاعة الرائد البجاوي صفاقس

جمعية اتصالات صفاقس - مولدية بوسالم 2 - 3



في قاعة جلال غراب المرسى

مستقبل بالمرسى - نادي حمام الأنف 3 - 0





الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 27 9

2-مستقبل المرسى 18 9

4- مولدية بوسالم 14 9

3- سعيدية سيدي بوسعيد 13 9

5- جمعية اتصالات صفاقس 6 9

6-نادي حمام الانف 3 9



المجموعة الثانية



في قاعة حمام الغزاز

فتح حمام الغزاز - النادي الأولمبي القليبي 2 - 3



في قاعة الرائد البجاوي صفاقس

اتحاد النقل بصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 2 - 3



في قاعة الرائد البجاوي صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - نادي تونس الجوية 3- 0





المجموعة الثانية :



الترتيب ن ل

1- النادي الصفاقسي 24 8

- النجم الساحلي 23 9

3- الاولمبي القليبي 14 8

4- اتحاد النقل بصفاقس 12 9

5- فتح حمام الاغزاز 4 9

6-ن تونس الجوية 0 9





