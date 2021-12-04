الكرة الطائرة- بطولة القسم الوطني أ: نتائج الجولة التاسعة

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 21:19 قراءة: 0 د, 55 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، والتي دارت اليوم السبت:


المجموعة الأولى

في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد - الترجي الرياضي التونسي 0 - 3

في قاعة الرائد البجاوي صفاقس
جمعية اتصالات صفاقس - مولدية بوسالم 2 - 3

في قاعة جلال غراب المرسى
مستقبل بالمرسى - نادي حمام الأنف 3 - 0


الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 27 9
2-مستقبل المرسى 18 9
4- مولدية بوسالم 14 9
3- سعيدية سيدي بوسعيد 13 9
5- جمعية اتصالات صفاقس 6 9
6-نادي حمام الانف 3 9

المجموعة الثانية

في قاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - النادي الأولمبي القليبي 2 - 3

في قاعة الرائد البجاوي صفاقس
اتحاد النقل بصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 2 - 3

في قاعة الرائد البجاوي صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - نادي تونس الجوية 3- 0


المجموعة الثانية :

الترتيب ن ل
1- النادي الصفاقسي 24 8
- النجم الساحلي 23 9
3- الاولمبي القليبي 14 8
4- اتحاد النقل بصفاقس 12 9
5- فتح حمام الاغزاز 4 9
6-ن تونس الجوية 0 9


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