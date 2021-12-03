كأس العرب فيفا قطر 2021: التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب البحريني بنظيره العراقي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب البحريني ونظيره العراقي التي جرت يوم الجمعة على أرضية ملعب الثمامة في الدوحة في اطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العرب فيفا- قطر 2021.

وبهذا التعادل بات رصيد العراق نقطتين في المركز الثاني مؤقتا في حين رفعت البحرين رصيدها إلى نقطة بالتساوي مع عمان مؤقتاً.

وكان منتخب "أسود الرافدين" قد تعادل في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب عمان 1-1.

في المقابل استهل المنتخب البحريني المسابقة بالخسارة أمام نظيره القطري بهدف دون رد.



