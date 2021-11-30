تونس/الفاو: إعداد "اطار البرمجة القطرية" للفترة 2021-2025

مثل إعداد "اطار البرمجة القطرية" القادم، للفترة 2021-2025. محور لقاء جمع، الثلاثاء، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة ، بممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تونس وفي شمال إفريقيا (الفاو)، فيليب أنكرز.



ووفق بيان أصدره المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن اطار البرمجة القطرية يتوافق مع توجهات تونس ضمن مخطط عمل للأمم المتحدة الخاص بالمساعدات الإنمائية وأولويّة مقاربة التأقلم مع المجالات الفلاحية ذات الأولوية.

وأشار ممثل الفاو، خلال اللقاء، إلى أربعة مشاريع تمّت المصادقة عليها مؤخرا. وقد أحيلت إلى وزارة الفلاحة للتوقيع عليها.

وترتبط المشاريع، حسب منظمة الأغذية والزراعة، بإدارة النظم البيئية للإقتصاد الأزرق في البحر الأبيض المتوسط ​​ودعم سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. في ما يركز المشروع الرابع على استخدام الاستشعار عن بعد لتحسين إنتاجية المياه بتمويل من الحكومة ا الهولندية.

وأكد انكرز، أيضا، أن هياكل التعاون السويسري قد منحت اتفاقا مبدئيا لتمويل برنامج دعم لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس.

من جانبه، أكد وزير الفلاحة، على الطبيعة النموذجية للتعاون بين تونس ومنظمة "الفاو" ، مشيرا إلى العديد من المجالات المعنية، مثل الموارد الطبيعية والنظم الزراعية والفلاحة الصغرى والحوكمة القطاعية والغابات والصيد.







