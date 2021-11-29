ناصر الخليفي: لم اتصل البتة بالمدرب زين الدين زيدان لتدريب الفريق

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 21:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان مساء اليوم بباريس تمسكه بالمدرب الارجنتيني للفريق ماوريسيو بوكيتينو مضيفا في تصريح اعلامي على البساط الاحمر امام مسرح "شاتليه" قبل انطلاق حفل الكرة الذهبية انه خلافا لبعض الاخبار الرائجة فانه " لم يتصل البتة بالمدرب زين الدين زيدان لتدريب الفريق "
ويحضر ناصر الخليفي مساء اليوم حفل جوائز الكرة الذهبية .
.ويستضيف مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس حفل الكرة الذهبية 2021، والذي سيتم فيه الإعلان بعد حين عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021.
وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حفلا سنويا للكشف عن أفضل لاعب في العالم في كل عام.
وتم حجب حفل الكرة الذهبية العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237044



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-1
Arab Cup

الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:11 05:40
Babnet
11°
 Babnet13° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-816°-1118°-1019°-1214°-11
  • Avoirs en devises
    20456,9

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25226 DT        1$ =2,91655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   393,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   