ناصر الخليفي: لم اتصل البتة بالمدرب زين الدين زيدان لتدريب الفريق

اكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان مساء اليوم بباريس تمسكه بالمدرب الارجنتيني للفريق ماوريسيو بوكيتينو مضيفا في تصريح اعلامي على البساط الاحمر امام مسرح "شاتليه" قبل انطلاق حفل الكرة الذهبية انه خلافا لبعض الاخبار الرائجة فانه " لم يتصل البتة بالمدرب زين الدين زيدان لتدريب الفريق "

ويحضر ناصر الخليفي مساء اليوم حفل جوائز الكرة الذهبية .

.ويستضيف مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس حفل الكرة الذهبية 2021، والذي سيتم فيه الإعلان بعد حين عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021.

وتنظم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حفلا سنويا للكشف عن أفضل لاعب في العالم في كل عام.

وتم حجب حفل الكرة الذهبية العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا



